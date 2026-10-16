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Mačke su među najčešćim stanovnicima naših ulica, parkova i dvorišta. Neke od njih imaju svoje domove i ljude koji ih čuvaju, dok druge svakodnevno traže hranu, sklonište i mesto na kojem će biti bezbedne. Upravo je njima, ali i svima koji se zalažu za bolji odnos prema ovim životinjama, posvećen Globalni dan mačaka (Global Cat Day), koji se obeležava 16. oktobra.

Foto: Noel Mallia / Alamy / Profimedia

Ovaj međunarodni dan pokrenula je američka organizacija za zaštitu životinja Alley Cat Allies 2001. godine, prvobitno pod nazivom National Feral Cat Day. Inicijativa je 2017. dobila ime Global Cat Day, sa ciljem da se značaj zaštite mačaka proširi i izvan granica Sjedinjenih Američkih Država.

Posebna pažnja posvećena je mačkama koje žive na ulici

Za razliku od Međunarodnog dana mačaka, koji se obeležava 8. avgusta, Global Cat Day posebno ističe položaj mačaka koje žive bez vlasnika i zavise od uslova u svom okruženju. Njegov cilj je da podstakne ljude da prepoznaju potrebe ovih životinja i da se zalažu za njihovu zaštitu.

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Ulične mačke često se suočavaju s nedostatkom hrane i vode, nepovoljnim vremenskim uslovima, bolestima i opasnostima u saobraćaju. Mnoge zavise od pomoći ljudi koji ih svakodnevno hrane, obezbeđuju im zaklon i vode računa o njihovom zdravstvenom stanju.

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Jedan od važnih načina za dugoročnu zaštitu mačaka jeste sterilizacija, kojom se sprečava nekontrolisano razmnožavanje i smanjuje broj neželjenih legala. Organizacije za zaštitu životinja zalažu se i za humane programe zbrinjavanja uličnih mačaka, uz poštovanje njihovih potreba i bezbednosti.

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Male stvari koje mogu mnogo da znače

Obeležavanje ovog dana prilika je da se podsetimo da pomoć životinjama ne mora uvek da bude velika da bi bila značajna. Posuda sa svežom vodom, hrana ostavljena na bezbednom mestu, pomoć povređenoj mački ili udomljavanje životinje koja nema dom mogu da naprave veliku razliku. Zima je blizu, temperature su znatno niže, pa preživljavanje uličnih mačaka umnogome zavisi od skloništa koja im mi napravimo, a za koja nije potrebno mnogo vremena i novca.

Važno je i da se mačke ne posmatraju kao problem koji treba ukloniti, već kao živa bića za čiju su dobrobit odgovorni i pojedinci i zajednica. Odgovorno vlasništvo, sprečavanje napuštanja životinja i podrška lokalnim udruženjima samo su neki od načina da se njihov položaj poboljša.

Foto: Filippo Carlot / Alamy / Profimedia

Global Cat Day zato nije samo datum za ljubitelje mačaka. To je podsetnik da način na koji se odnosimo prema životinjama govori mnogo o društvu u kojem živimo - i da ponekad upravo mali gest pažnje može biti presudan za jedno biće koje nema kome drugom da se obrati.

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