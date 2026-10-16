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Frižider čistimo redovno, brišemo police, fioke i vrata, ali jedan mali deo često potpuno preskočimo. Nalazi se na zadnjem unutrašnjem zidu frižidera i toliko je neupadljiv da mnogi ni ne znaju čemu služi. Reč je o otvoru za odvod kondenzata, a kada se zapuši, jedan od prvih znakova može biti voda koja se pojavljuje tamo gde je ne očekujete.

Odvod kondenzata ima jednostavan, ali važan zadatak. Kapljice vode koje nastaju na zadnjem zidu frižidera slivaju se prema malom otvoru, a zatim kroz kanal odlaze do posude u zadnjem delu uređaja, gde voda vremenom isparava.

Problem nastaje kada taj put više nije slobodan.

Kako se odvod frižidera zapuši

Mrvice hrane, sitni ostaci, prašina i druge nečistoće vremenom mogu da dospeju do otvora. Posebno ako se namirnice ili ambalaža naslanjaju na zadnji zid frižidera.

Kada se nakupi dovoljno prljavštine, voda više ne može normalno da otiče. Umesto toga, počinje da se zadržava na dnu frižidera, ispod fioka za voće i povrće ili na policama.

U nekim slučajevima upravo je lokvica vode ispod donje fioke prvi znak da nešto nije u redu sa odvodom.

Čistite redovno frižider Foto: Shutterstock

Neprijatan miris može da bude još jedan znak

Zadržavanje vode u kombinaciji sa ostacima hrane može da dovede i do pojave neprijatnog mirisa. Tada ni detaljno brisanje polica ne mora da reši problem, jer se izvor mirisa može nalaziti upravo u odvodnom kanalu.

Zato bi prilikom temeljnog čišćenja frižidera trebalo obratiti pažnju i na mali otvor na zadnjem zidu.

Kako očistiti odvod kondenzata

Pre čišćenja treba proveriti uputstvo proizvođača konkretnog frižidera, jer se konstrukcija i preporučeni postupak mogu razlikovati od modela do modela.

Kod mnogih uređaja otvor se može pažljivo očistiti odgovarajućim tankim, mekanim priborom koji neće oštetiti kanal. Neki frižideri čak dolaze sa posebnom alatkom namenjenom upravo za čišćenje odvoda. Ne treba koristiti oštre metalne predmete, poput noža, igle ili žice, jer njima može da se ošteti unutrašnjost kanala.

Površinu oko otvora treba očistiti od mrvica i naslaga, a police i fioke koje se nalaze u blizini takođe dobro oprati i osušiti.

Ne gurajte hranu uz zadnji zid

Jedan od najjednostavnijih načina da se smanji mogućnost ponovnog začepljenja jeste da se namirnice ne naslanjaju direktno na zadnji unutrašnji zid frižidera.

Ne gurajte hranu do samog zida frižidera Foto: Clement Philippe, Arterra Picture Library / Alamy / Profimedia

Tako se omogućava normalno slivanje kondenzata, ali i bolja cirkulacija hladnog vazduha. Ambalaža koja dodiruje mokar zadnji zid takođe može da usmeri kapljice na police umesto prema predviđenom odvodu.

Kada voda nije posledica zapušenog odvoda

Lokvica u frižideru ne znači automatski da je odvod kondenzata zapušen. Problem može da nastane i zbog vrata koja se ne zatvaraju dobro, oštećene zaptivne gume, nepravilno podešene temperature ili drugih kvarova.

Ako se voda ponovo pojavljuje ubrzo nakon čišćenja odvoda ili je ima neuobičajeno mnogo, potrebno je proveriti uređaj.

Mali otvor koji mnogi godinama gotovo i ne primećuju tako može da bude jedan od prvih delova koje vredi proveriti kada se na dnu frižidera pojavi voda ili neprijatan miris.

(Kurir.rs/Blic)

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