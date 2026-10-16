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Viktorija Bekam još jednom je pokazala da za dobar stil nisu potrebni upadljivi detalji, već pravi spoj boja i krojeva. Tokom boravka u Njujorku, modna dizajnerka i nekadašnja pevačica izabrala je elegantno odelo u čokoladnobraon nijansi, koje je kombinovala sa jednostavnim crnim topom.

Naizgled jednostavna kombinacija privukla je pažnju jer spaja dve boje koje su se nekada smatrale modnim promašajem kada se nose zajedno.

Godinama se verovalo da crnu i braon treba izbegavati u istom stajlingu. Danas, međutim, ove neutralne nijanse sve češće viđamo zajedno, naročito u jesenjim i zimskim kombinacijama.

Viktorija je crnim topom napravila suptilan kontrast čokoladno-braon odelu, dok je opušten kroj celom izgledu dao moderan i nenametljiv karakter. Bez suvišnih detalja, pažnju je prepustila upravo spoju boja i tekstura.

Ovaj stajling lako može da posluži kao inspiracija i za svakodnevno oblačenje. Braon sako uz crni top, crne pantalone sa čokoladno-braon bluzom ili braon džemper uz crne farmerke jednostavni su načini da isprobate ovaj trend.

Viktorija je pokazala da modna pravila nisu uklesana u kamen i da kombinacija koja je nekada važila za nespojivu može izgledati veoma sofisticirano.

(Kurir.rs/Najžena)

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VIDEO: Viktorija Bekam

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Viktorija Bekam Izvor: TikTok/victoriabeckham