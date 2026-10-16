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Renoviranje kuhinje ne mora da podrazumeva velike troškove, kupovinu novog nameštaja i majstore. To je dokazala Amerikanka Ana Vestberi, koja je kuhinji u svojoj kući iz 1968. godine potpuno promenila izgled za svega 340 evra. Umesto skupih radova, odlučila se za nekoliko jednostavnih rešenja, a svoju transformaciju predstavila je na portalu „Apartment Therapy“.

Foto: Shutterstock

Kuhinja je pre renoviranja imala tamne drvene ormariće i zastareli plafonski ventilator, zbog čega je prostor delovao staromodno. Kako nije želela da troši novac na nove elemente, Ana je postojeće prefarbala, gornje u belo, a donje u tamnozelenu boju. Ova kombinacija potpuno je osvežila prostor i učinila ga svetlijim i prijatnijim.

„Obožavam kombinaciju dve boje na ormarićima i mnogo mi je drago što sam odabrala zelenu umesto da igram na sigurno sa sivom. To je baš moj stil i zbog toga imam osećaj da prostor zaista odražava mene“, ispričala je za „Apartment Therapy“.

Prazan ugao pretvorila je u šarmantan kutak za doručak

Renoviranje kuhinje za 340 evra Foto: facebook/Anna Westbury

Osim kuhinjskih elemenata, Ana je preuredila i neiskorišćeni deo prostorije. Inspirisana izgledom malih bistroa, postavila je sto u starinskom stilu i polovne stolice sa detaljima od ratana. Uz nekoliko biljaka i slika na zidovima, dobila je prijatan kutak za jutarnju kafu i svakodnevne obroke, bez velikih ulaganja.

Nije želela da se odrekne ni starog plafonskog ventilatora, jer su leta u Južnoj Karolini, gde živi, veoma topla. Zato ga je prefarbala u istu zelenu nijansu kao donje ormariće i premestila iznad stola za doručak. Na njegovo prethodno mesto postavila je jednostavnu zlatnu plafonsku svetiljku, koja je dodatno ulepšala enterijer.

Za preuređenje potrošila svega 340 evra

Čitava transformacija koštala ju je približno 340 evra, a najveći deo novca potrošila je na boju i materijal. Iako je zadovoljna rezultatom, Ana planira da u budućnosti zameni radne ploče, sudoperu i podove, kao i da ugradi plinski šporet, ali će za te radove prvo morati da uštedi novac.

Renoviranje kuhinje za 340 evra Foto: facebook/Anna Westbury

„S vremenom se nadamo da ćemo zameniti radne ploče, sudoperu i podove, kao i ugraditi plinski šporet, ali za te projekte prvo ćemo morati da uštedimo još novca“, objasnila je.

Njeno iskustvo pokazuje da i stara kuhinja može da dobije potpuno nov izgled bez skupog renoviranja. Dovoljno je malo kreativnosti, pažljivo odabrana boja i spremnost da se postojeći nameštaj iskoristi na drugačiji način.

„Na početku sve deluje zastrašujuće, a usred radova zna da bude prilično naporno. Ali kada završite, pitaćete se zašto ste toliko dugo čekali“, zaključila je Ana.

Video: Renoviranje kuhinje za male pare