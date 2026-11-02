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Amal Kluni je poznata po elegantnom stilu, bujnoj kosi i prirodnoj lepoti, a jedan od njenih najvećih aduta je blistava, negovana koža i besprekoran ten.

Kako ona retko daje intervjue, a naročito na temu beauty rutine, nije poznato kako se poznata advokatica i supruga Džordža Klunija neguje, ali InStyle piše da je pred nedavnu dodelu nagrade Albie, koju su ona i suprug Džordž Kluni organizovali u čast borcima za ljudska prava, koristila proizvode njenog omiljenog brenda Charlotte Tilbury.

Amal i Džordž Kluni Foto: Mario Mitsis / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Među njima se izdvojio Magic Serum Crystal Elixir, serum za negu kože koji, dakle, potpisuje Šarlot Tilburi, kozmetički mag, bivša šminkerka i bliska prijateljica bračnog para Kluni.

Ipak, mnogo je zanimljivije od poznatog imena koje se vezuje za ovaj proizvod pogledati šta se zapravo nalazi u njegovoj formulaciji i kakvu ulogu ti sastojci imaju u nezi kože. Ako ne možete da izdvojite novac baš za ovaj serum, potražite njegove sastojke u nekom drugom i možda ćete se prijatno iznenaditi efektom!

Tri sastojka se naročito izdvajaju u serumu za lice Amal Kluni

Amal Kluni Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Prema pisanju magazina InStyle, formula ovog seruma se oslanja na tri sastojka koji se često koriste u proizvodima namenjenim hidrataciji, ujednačavanju tena i ublažavanju vidljivih znakova starenja.

Na prvom mestu je tu niacinamid, oblik vitamina B3 koji ima višestruku ulogu u nezi kože. On može da pomogne u jačanju kožne barijere, smanjenju gubitka vlage i ujednačavanju tena, a mnogima pomaže da im pore izgledaju manje izraženo, kao i tamne fleke, ukoliko se koristi redovno.

Među sastojcima je i poliglutaminska kiselina (PGA), poznata po tome što privlači i zadržava vlagu na površini kože. Zahvaljujući njoj, koža može da izgleda hidriranije, punije i zaglađenije, dok su sitne linije manje primetne. PGA se, inače, često poredi s hijaluronskom kiselinom, ali njihov učinak zavisi od formulacije i načina na koji se sastojci kombinuju s ostalim komponentama proizvoda. Zato se ne može reći koji je od ovih sastojaka efikasniji, ali gospođa Kluni, u svakom slučaju, očito prednost daje poliglutaminskoj kiselini.

Amal Kluni Foto: Mario Mitsis / Zuma Press / Profimedia

Tu je i vitamin C, jedan od poznatijih sastojaka u preparatima za blistaviji i ujednačeniji ten. Pošto je antioksidans, on pomaže u zaštiti kože od oksidativnog stresa, a dokazano je da određeni oblici vitamina C mogu da doprinesu smanjenju hiperpigmentacije, kao i da podstiču sintezu kolagena.

Naravno, rezultati zavise od koncentracije, stabilnosti formule i toga da li se vitamin C koristi redovno.

VIDEO: Amal Kluni