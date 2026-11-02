Protiv bora, umornog izgleda, tamnih fleka: 3 sastojka zbog kojih ne možete da pogodite koliko Amal Kluni ima godina
- Amal Kluni je pred dodelu nagrade Albie koristila Charlotte Tilbury Magic Serum Crystal Elixir, proizvod svog omiljenog brenda.
- Serum se oslanja na niacinamid, poliglutaminsku kiselinu i vitamin C, sastojke koji pomažu hidrataciji, ujednačavanju tena i ublažavanju znakova starenja.
Amal Kluni je poznata po elegantnom stilu, bujnoj kosi i prirodnoj lepoti, a jedan od njenih najvećih aduta je blistava, negovana koža i besprekoran ten.
Kako ona retko daje intervjue, a naročito na temu beauty rutine, nije poznato kako se poznata advokatica i supruga Džordža Klunija neguje, ali InStyle piše da je pred nedavnu dodelu nagrade Albie, koju su ona i suprug Džordž Kluni organizovali u čast borcima za ljudska prava, koristila proizvode njenog omiljenog brenda Charlotte Tilbury.
Među njima se izdvojio Magic Serum Crystal Elixir, serum za negu kože koji, dakle, potpisuje Šarlot Tilburi, kozmetički mag, bivša šminkerka i bliska prijateljica bračnog para Kluni.
Ipak, mnogo je zanimljivije od poznatog imena koje se vezuje za ovaj proizvod pogledati šta se zapravo nalazi u njegovoj formulaciji i kakvu ulogu ti sastojci imaju u nezi kože. Ako ne možete da izdvojite novac baš za ovaj serum, potražite njegove sastojke u nekom drugom i možda ćete se prijatno iznenaditi efektom!
Tri sastojka se naročito izdvajaju u serumu za lice Amal Kluni
Prema pisanju magazina InStyle, formula ovog seruma se oslanja na tri sastojka koji se često koriste u proizvodima namenjenim hidrataciji, ujednačavanju tena i ublažavanju vidljivih znakova starenja.
Na prvom mestu je tu niacinamid, oblik vitamina B3 koji ima višestruku ulogu u nezi kože. On može da pomogne u jačanju kožne barijere, smanjenju gubitka vlage i ujednačavanju tena, a mnogima pomaže da im pore izgledaju manje izraženo, kao i tamne fleke, ukoliko se koristi redovno.
Među sastojcima je i poliglutaminska kiselina (PGA), poznata po tome što privlači i zadržava vlagu na površini kože. Zahvaljujući njoj, koža može da izgleda hidriranije, punije i zaglađenije, dok su sitne linije manje primetne. PGA se, inače, često poredi s hijaluronskom kiselinom, ali njihov učinak zavisi od formulacije i načina na koji se sastojci kombinuju s ostalim komponentama proizvoda. Zato se ne može reći koji je od ovih sastojaka efikasniji, ali gospođa Kluni, u svakom slučaju, očito prednost daje poliglutaminskoj kiselini.
Tu je i vitamin C, jedan od poznatijih sastojaka u preparatima za blistaviji i ujednačeniji ten. Pošto je antioksidans, on pomaže u zaštiti kože od oksidativnog stresa, a dokazano je da određeni oblici vitamina C mogu da doprinesu smanjenju hiperpigmentacije, kao i da podstiču sintezu kolagena.
Naravno, rezultati zavise od koncentracije, stabilnosti formule i toga da li se vitamin C koristi redovno.
(Kurir.rs/Glossy)
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