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Uz nekoliko jednostavnih trikova, frizura može duže da ostane postojana i uredna.

Priprema kose je prvi korak. Nakon pranja nanesite zaštitu od toplote, a za dodatni volumen koristite penu ili sprej za podizanje kose pri korenu. Izbegavajte previše teške preparate koji mogu da slepe pramenove.

Pre oblikovanja prosušite kosu fenom, a zatim je podelite na nekoliko sekcija. Okruglom četkom podižite pramenove od korena i usmeravajte vazduh ka krajevima. Kada završite sa svakim pramenom, ostavite ga da se ohladi ili upotrebite hladan vazduh iz fena, jer to pomaže da frizura duže zadrži oblik.

Devojka u crvenoj majci u kupatilu suši kosu fenom
Obavezno pre sušenja stavite zaštitni preparat na kosu Foto: Shutterstock

Tokom dana izbegavajte često dodirivanje kose, pošto se tako brže masti i gubi volumen. Ako se teme zamasti, malo suvog šampona može osvežiti frizuru, dok lak za kosu pomaže da oblik ostane postojan. Najvažnije je da ne preterujete sa preparatima i da kosi omogućite da se potpuno ohladi nakon feniranja.

(Kurir.rs/Najžena)

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Devojka u crvenoj majci u kupatilu suši kosu fenom
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 VIDEO: Kako da uvijete kosu tokom putovanja

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Kako da uvijete kosu tokom putovanja Izvor: Facebook/Yesenia Hipolito