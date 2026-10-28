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Domaća supa od kostiju nekada se kuvala bez posebnog povoda, od onoga što se našlo u kuhinji i uz dovoljno vremena da polako dobije pun ukus. Danas je ponovo popularna, često pod nazivom „tečno zlato“, mada će je mnogi prepoznati kao onu starinsku supu koju su bake ostavljale da satima tiho vri.

Foto: Vitaliy Arutjunov / Sputnik / Profimedia

Njena priprema ne traži naročitu veštinu. Najvažnije je da izaberete odgovarajuće kosti i da ne pojačavate vatru kako biste ubrzali kuvanje. Uz korenasto povrće, malo začina i prepečeni luk, dobićete mirisnu supu koju možete da poslužite za ručak ili sačuvate kao osnovu za čorbe, sosove i rižoto.

Zašto se toliko govori o supi od kostiju?

Tokom dugog kuvanja kolagen iz vezivnog tkiva delimično prelazi u želatin, zbog čega ohlađena supa može da se stegne. Upravo je kolagen razlog što se uz ovaj recept često pominju mladolik izgled i zdravi zglobovi.

Sastojci za domaću supu od kostiju

Foto: vvoennyy, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

1 do 1,5 kg goveđih ili junećih kostiju, najbolje kombinacija kostiju sa srži, zglobova i repa

300 g mesa, po želji

2 do 3 litra hladne vode, odnosno koliko je potrebno da prekrije sastojke

1 do 2 kašike jabukovog sirćeta

1 glavica crnog luka

2 do 3 šargarepe

1 manji koren celera ili nekoliko listova

1 koren peršuna

2 do 3 čena belog luka

so i biber u zrnu

1 do 2 lovorova lista

Umesto goveđih i junećih kostiju mogu da se koriste pileći vratovi, krilca i očišćene nožice, ali vreme kuvanja treba prilagoditi izabranim sastojcima.

Priprema: Najpre zapecite kosti za izraženiji ukus

Pileća supa sa đumbirom Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Ako želite tamniju boju i jaču aromu, rasporedite goveđe ili juneće kosti u pleh i stavite ih u rernu zagrejanu na 200 stepeni, oko 20 do 30 minuta. Ovaj korak možete i da preskočite ako više volite blažu supu. Prebacite kosti u veliki lonac, dodajte meso ako ga koristite i nalijte hladnom vodom tako da sastojci budu prekriveni. Sipajte jabukovo sirće i stavite lonac na šporet. Zagrevajte do ključanja, pa odmah smanjite temperaturu. Tokom prvih pola sata kašikom skidajte penu sa površine. Crni luk presecite napola i kratko zapecite na suvom tiganju, tako da presečena strana porumeni. Dodajte ga u lonac zajedno sa belim lukom, biberom u zrnu i lovorom. Supa treba jedva da vri Delimično poklopite lonac i ostavite supu na tihoj vatri. Za bogat ukus supe od goveđih i junećih kostiju računajte na šest do 12 sati laganog kuvanja, u zavisnosti od komada koje koristite i ukusa koji želite. Povremeno proveravajte količinu tečnosti i po potrebi dolijte malo vrele vode. Šargarepu, celer i koren peršuna očistite, isecite na krupnije komade i ubacite tokom poslednjih sat do sat i po kuvanja. Tako povrće neće provesti čitav dan u loncu i potpuno se raspasti. So dodajte pred kraj, kada vidite koliko je tečnosti ostalo. Gotovu supu procedite kroz sitnu cediljku, a meso i povrće odvojite. Možete ih vratiti u tanjir prilikom služenja, uz malo svežeg peršuna i rezance po želji. Kako da sačuvate supu za naredne dane

Za domaću supu potrebno je više od bujona Foto: Piotr Stasiuk / Alamy / Profimedia

Ako ste skuvali veću količinu, rasporedite je u manje, pliće posude i brzo rashladite. Nemojte ostavljati veliki lonac na sobnoj temperaturi satima: supu treba staviti u frižider najkasnije u roku od dva sata od završetka kuvanja. U frižideru je čuvajte tri do četiri dana, a ostatak zamrznite u porcijama.

Video: Supa od sočiva