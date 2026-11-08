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Prstohvat bibera u kafi umesto šećera? To je jednostavan trik koji može da promeni jutarnji ritual. Ovaj začin napitku daje drugačiju, blago pikantnu aromu, zbog koje bi kafa mogla da bude zanimljiva svima koji vole da isprobavaju nove ukuse.

Piperin je ključ akcije

Zdravstvena svojstva bibera pripisuju se piperinu, jedinjenju koje može da ubrza metabolizam i podrži sagorevanje masti. Ova supstanca ima termogeni efekat, što znači da podiže telesnu temperaturu i povećava potrošnju energije. Kada se kombinuje sa kafom, takođe poboljšava varenje i pomaže u otklanjanju nadimanja.

Biber Foto: Shutterstock

Svaka vrsta bibera donosi nešto drugačije piću. Crni biber pojačava ukus i izoštrava note kakaa ili orašastih plodova, kajenski biber ima zagrevajući efekat, zeleni je osvežavajući, a beli dodaje intenzitet kafi. Sveže mleveni crni biber je najpopularniji izbor, a piću dodaje prepoznatljivu, blago začinjenu aromu.

Kako se priprema kafa sa biberom?

U pripremljenu kafu dodajte prstohvat sveže mlevenog crnog bibera i dobro promešajte. Ako želite da se ukusi bolje sjedine, začin možete da dodate mlevenoj kafi pre kuvanja, na primer kada je pripremate u džezvi.

Za početak je dovoljan jedan prstohvat, jer biber ima izražen ukus. Ako vam se dopadne, naredni put možete da prilagodite količinu svom ukusu.

Domaća kafa Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Biber se dobro slaže i sa cimetom, đumbirom i kurkumom, pa možete da napravite aromatičnu mešavinu za kafu sa mlekom. Istraživanja pokazuju da piperin može da poveća apsorpciju kurkumina, jedinjenja iz kurkume, ali to samo po sebi ne znači da će ovakav napitak imati lekovito dejstvo.

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