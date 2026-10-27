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Osim ranije berbe, ova metoda baštovanima omogućava da rasterete prolećne radove i bolje iskoriste povrtnjak. Ipak, da bi luk uspešno prezimeo, važno je odabrati pravi trenutak, pripremiti zemljište i posaditi kvalitetan arpadžik.

Najveća greška je sadnja prerano, dok je vreme još toplo, ali i prekasno, kada biljka nema dovoljno vremena da razvije koren pre nego što se zemlja smrzne.

Kada saditi luk za zimu u oktobru i novembru 2026?

Za razliku od prolećne sadnje, kod zimskog luka nije presudan samo datum u kalendaru već i temperatura zemljišta i vazduha. Uslovi se razlikuju od godine do godine, pa je najbolje pratiti vremensku prognozu i stanje u bašti.

Orijentaciono, u Srbiji se luk za zimsku sadnju najčešće sadi tokom oktobra i novembra, u zavisnosti od regiona i vremenskih prilika. U toplijim krajevima sadnja može da se obavi kasnije, dok je u hladnijim područjima potrebno reagovati ranije.

Dobar trenutak je kada se temperature ustale na nižim vrednostima, približno između 5 i 10 stepeni, a ne očekuje se duži period toplog vremena. Zemlja, međutim, ne sme da bude smrznuta niti natopljena vodom.

Luku je obično potrebno oko dve do tri nedelje da se dobro ukoreni pre nego što nastupe jači mrazevi. Cilj je da razvije koren, ali da ne počne intenzivno da raste i formira dugačke zelene listove.

Sadnja luka Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

Kako pravilno posaditi luk pre zime

1. Izaberite odgovarajuće mesto

Luku odgovara sunčano mesto sa rastresitim zemljištem koje dobro propušta vodu. Izbegavajte delove bašte u kojima se zadržava vlaga, jer višak vode povećava rizik od truljenja lukovica tokom zime.

2. Pripremite zemljište

Pre sadnje uklonite korov i usitnite zemlju. Ako je zemljište teško i glinovito, poboljšajte njegovu strukturu dodavanjem zrelog komposta. Sveže stajnjak nije dobar izbor neposredno pred sadnju.

3. Odaberite zdrav arpadžik

Za sadnju koristite čvrste, zdrave lukovice bez tragova truleži, plesni ili oštećenja. Birajte sorte namenjene jesenjoj, odnosno zimskoj sadnji, jer nisu sve sorte luka jednako otporne na hladnoću.

4. Posadite luk na odgovarajuću dubinu

Arpadžik se najčešće sadi na dubinu od približno 3 do 5 centimetara, uz prilagođavanje tipu zemljišta i veličini lukovica. Između biljaka ostavite oko 8 do 10 centimetara, a između redova 20 do 30 centimetara, kako bi luk imao dovoljno prostora za razvoj.

Lukovice postavite vrhom nagore, pažljivo ih prekrijte zemljom i blago poravnajte površinu. Ako je zemljište suvo, može se obaviti blago zalivanje, ali izbegavajte prekomernu vlagu.

5. Zaštitite zasad tokom zime

Kada nastupe jači mrazevi, zasad zimskog luka možete zaštititi tankim slojem suvog lišća ili slame. Ovakva zaštita naročito je korisna u krajevima sa hladnim zimama, ali ne treba preterivati sa debljinom pokrivača, jer previše vlage može da podstakne truljenje lukovica. Sa dolaskom proleća, deo pokrivača uklonite kako bi sunčevi zraci lakše zagrevali zemljište.

Sadnja luka Foto: Steve Atkins Photography / Alamy / Profimedia

Koje greške mogu da unište zimski luk?

Jedna od najčešćih grešaka jeste prerana sadnja. Ako je vreme još toplo, luk može da razvije previše zelenih listova koji su osetljivi na mraz.

Međutim, ni sa sadnjom ne treba predugo čekati, jer lukovice moraju da imaju dovoljno vremena da razviju koren pre nego što se zemlja smrzne.

Zasadu mogu da naškode i preterano zalivanje, zemljište koje slabo propušta vodu i izbor sorte koja nije prilagođena jesenjoj sadnji. Važno je voditi računa i o plodoredu: luk ne bi trebalo svake godine saditi na istom mestu, niti na parceli na kojoj su prethodno gajene druge srodne lukovičaste kulture.

Najvažnije pravilo za uspešan uzgoj zimskog luka jeste da se ne oslanjate samo na kalendar. Pratite vremenske prilike, izaberite odgovarajući arpadžik i obezbedite zemljište u kome se voda ne zadržava. Tako ćete povećati šanse da luk uspešno prezimi i na proleće nastavi zdrav rast.

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