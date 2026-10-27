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Ponekad je dovoljna samo jedna reč da izrazi ljubav, bliskost i sve ono što je teško izgovoriti. Sara Gormli poslednje nedelje života svoje majke Suzan provela je uz njen krevet, svesna da se približava trenutak kojeg se najviše plašila. Iako su obe znale da se bliži kraj, jedan njihov poslednji razgovor ostavio je trag koji Sara ni danas ne zaboravlja.

Sari je majka na samrti rekla samo jednu reč Foto: Ocskay Mark / Alamy / Profimedia

Suzan je bolovala od raka, a mesec dana pre smrti odlučila je da prekine lečenje. Kako bi bila uz majku, Sara je napustila posao u San Francisku i vratila se na porodičnu farmu u Ohaju. Želela je da iskoristi preostalo vreme sa njom, ali nije mogla da zna da će joj upravo jedan naizgled običan trenutak ostati urezan u sećanju.

Njihov odnos bio je izuzetno blizak. Čak i nakon što se Sara odselila od kuće i započela samostalan život, majci se javljala gotovo svakog dana. Sa njom je delila sve, od poslovnih obaveza i ljubavnih veza do prijateljstava i svakodnevnih problema. Suzan je tako s vremenom dobro upoznala i najbliže prijateljice svoje ćerke. Tokom Suzaninih poslednjih dana posetile su je tri Sarine dugogodišnje prijateljice. Iako su sve već bile u četrdesetim godinama, susret ih je vratio u vreme studentskih dana, kada su njihovi problemi izgledali mnogo manji nego danas.

Sari je majka na samrti rekla samo jednu reč Foto: Ocskay Mark / Alamy / Profimedia

Suzan ih je pozvala da joj priđu bliže i zagrle je. Za Saru je taj prizor imao posebno značenje. Pred njom su bile tri žene koje su godinama bile deo njenog života i majka koja je sve to vreme pratila njeno odrastanje. Bio je to trenutak koji je na poseban način povezao različita razdoblja njenog života.

Ubrzo nakon toga Sara je sela pored majke i uhvatila je za ruku. Posmatrajući je, primetila je koliko su njihove ruke slične, iako su majčine zbog bolesti postale sitnije i krhkije. Tada je osetila da Suzan pokušava nešto da joj poruči.

Izgovorila samo jednu reč

Suzan je podigla ruku i kažiprstom nežno dodirnula Sarin nos. Taj pokret nikada ranije nije napravila. Zatim je dodirnula sopstveni nos i izgovorila samo jednu reč: "Srećna."Sara je ponovila tu reč, ali u tom trenutku nije bila sigurna da li u potpunosti razume šta majka želi da joj kaže. Osećala je da iza te kratke poruke stoji mnogo više od njenog doslovnog značenja. Nedugo zatim Suzan je rekla da mora da zatvori oči. Bio je to jedan od poslednjih važnih trenutaka koje su provele zajedno. Suzan je preminula dva dana kasnije, a Sara je tek nakon njene smrti počela dublje da razmišlja o majčinim rečima.

Sari je majka na samrti rekla samo jednu reč Foto: Ocskay Mark / Alamy / Profimedia

Za Saru reč "srećna" nije označavala samo zadovoljstvo životom. U njoj je prepoznala poruku o sreći koju su obe imale zato što su bile deo života jedna drugoj. Ipak, veruje da je majčina poruka imala i dodatno značenje. Sara se nikada nije udavala i nema decu. Njena majka toga dana je pred sobom videla tri žene koje su decenijama bile uz njenu ćerku. Sara veruje da joj je njihov dolazak doneo mir jer je znala da njena ćerka neće ostati sama nakon njene smrti.

Prijateljice koje su bile uz Saru tokom života mogle su da nastave da budu njen oslonac i kada majke više ne bude. Upravo je ta spoznaja, smatra Sara, možda bila deo onoga što je Suzan pokušala da joj prenese u poslednjim trenucima koje su provele zajedno. Jedna reč tako je postala mnogo više od oproštaja.

Za Saru je to bila poruka o ljubavi, zahvalnosti i ljudima koji ostaju uz nas čak i kada se život zauvek promeni. Nakon majčine smrti počela je drugačije da gleda na sopstveni život i odnose koje je izgradila. Njena poslednja poruka podsetila ju je da se bogatstvo nečijeg života ne meri samo onim što je postigao, već i ljudima koji su uz njega kada je to najpotrebnije.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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