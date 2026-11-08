Za dobru sarmu vredi odvojiti vreme, naročito kada se priprema za slavsku trpezu. Ova verzija spaja nadev od dve vrste mesa sa dimljenim rebrima.
probajte
Prava slavska sarma iz rerne: Uz recept iz bakine sveske i jedan stari trik dobićete najsavršeniji ukus
Slušaj vest
Sarma je jedno od onih jela zbog kojih se za stolom traži još malo mesta u tanjiru. Uz domaći hleb i porodično okupljanje, lako postaje glavno jelo svečanog ručka.
Sastojci za slavsku sarmu
baka pravi sarme po starinskom receptu Foto: Ladi Kirn / Alamy / Profimedia
- 250 g mlevene junetine i 250 g mlevene svinjetine
- 2 glavice crnog luka
- 300 g suvih rebara bez kostiju ili 500 g sa kostima
- oko 15 listova kiselog kupusa, uz dodatne za oblaganje
- pola šolje pirinča
- 2 kašike aleve paprike
- nekoliko kašika masti
- 3–4 lovorova lista
- 5–6 čenova belog luka
- desetak zrna bibera
- so i mleveni biber
Priprema nadeva i zavijanje
Foto: Shutterstock
Na masti propržite iseckani luk i meso. Dodajte malo soli, biber, deo paprike, sitno iseckan komadić rebara i pirinač. Kratko propržite, pa prohladite.
Listovima odstranite zadebljanja. Punite ih nadevom i zavijajte. Dno podmazane posude obložite kupusom, pa ređajte sarme, rebra, preostalu papriku, lovor, beli luk i biber.
Koliko se sarma peče u rerni?
Prekrijte kupusom, dodajte kašiku masti i vodu da prekrije sadržaj. Poklopljeno pecite 30 minuta na 200 stepeni, zatim oko dva sata na 170. Poslednjih dvadesetak minuta uklonite poklopac i gornje listove radi zapecanja.
Video: Recept za sarme
Reaguj
Komentariši