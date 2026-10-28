Kako da vam se pirinač ne slepi tokom kuvanja

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Pirinač je jedna od omiljenih namirnica u svakoj kuhinji. Raznovrstan je i odlično se slaže sa mesnim i povrtnim jelima. Iako priprema pirinča deluje sasvim jednostavno, često se dogodi da umesto lepo razdvojenih zrna dobijemo lepljivu masu. Iskusni kuvari upozoravaju da problem ne mora biti u količini vode ili vremenu kuvanja, već u koraku koji mnogi preskaču dok lonac još nije na šporetu.

Kako da vam se pirinač ne slepi tokom kuvanja Foto: Subodh Sathe / Alamy / Profimedia

Američki kuvar Denis Litli iz Nju Džerzija objasnio je za Fox News Digital da pirinač obično ispira pre kuvanja kada želi da postigne rastresitu i vazdušastu teksturu. Prema njegovim rečima, ispiranje se posebno preporučuje kod belog pirinča dugog zrna, kao i kod sorti basmati i jasmin. Razlog je jednostavan: na površini zrna nalazi se skrob zbog kog zrna tokom kuvanja mogu da se slepe. Ispiranjem se uklanja deo tog skroba, pa je kuvani pirinač po pravilu manje lepljiv. Litli savetuje da se pirinač nekoliko puta ispere hladnom vodom, sve dok voda ne postane uglavnom bistra. Ne mora biti potpuno prozirna. Važno je i da se pirinač nakon ispiranja dobro ocedi, jer višak vode može uticati na odnos pirinča i tečnosti tokom kuvanja.

Iako je ispiranje korisno kod brojnih vrsta, stručnjaci upozoravaju da se to pravilo ne može primeniti na sva jela. Pri pripremi klasičnog italijanskog rižota, za koji se obično koriste sorte arborio ili karnaroli, poželjna je kremasta tekstura. Upravo skrob koji se oslobađa iz zrna tokom kuvanja pomaže u stvaranju karakterističnog kremastog sosa. Zato kuvari preporučuju da se pirinač za rižoto ne ispira pre pripreme. Kulinarska stručnjakinja Kristin Pitman naglašava da način pripreme uvek treba prilagoditi vrsti pirinča i jelu koje želimo da napravimo.

Greške koje treba izbegavati tokom kuvanja

Litli pri pripremi basmati pirinča primenjuje još jedan jednostavan postupak koji može poboljšati konačni rezultat. Pre kuvanja ga potapa u hladnu vodu na 20 do 30 minuta. Na taj način zrna ravnomernije upijaju vlagu, a tokom kuvanja mogu lepše da se izduže i ostanu razdvojena.

Kako da vam se pirinač ne slepi tokom kuvanja Foto: Shutterstock

Jedna od najčešćih grešaka jeste pogrešan odnos pirinča i vode. Potrebna količina tečnosti prvenstveno zavisi od vrste pirinča, pa ne postoji jedno univerzalno pravilo. Za beli pirinač dugog zrna može se upotrebiti nešto manje od dve mere vode na jednu meru pirinča, dok neke sorte kratkog zrna zahtevaju manje tečnosti. Integralni pirinač, zbog očuvanog spoljašnjeg omotača, obično traži više vode i duže vreme kuvanja. Najpouzdanije je pridržavati se uputstva sa pakovanja, jer se preporučene razmere razlikuju u zavisnosti od sorte.

Nakon što pirinač stavite u lonac, dodate odgovarajuću količinu vode i sačekate da proključa, smanjite temperaturu i poklopite lonac. Litli upozorava na još jednu čestu grešku: neprestano podizanje poklopca i mešanje. Tako izlazi para koja je ključna za ravnomerno kuvanje. Osim toga, mešanje može oštetiti zrna i podstaći dodatno oslobađanje skroba. Kada je pirinač skuvan, sklonite ga sa šporeta, ali nemojte odmah podizati poklopac. Ostavite ga da odstoji pet do deset minuta. Tokom tog perioda vlaga se ravnomernije raspoređuje, a zrna dobijaju bolju teksturu. Tek nakon toga pirinač nežno rastresite viljuškom.

Rešenje za nedovoljno kuvan pirinač

Ako nakon predviđenog vremena primetite da je pirinač još uvek pomalo tvrd, ne morate ga baciti. Kristin Pitman savetuje da u lonac dodate malo vruće vode, ponovo ga poklopite i nastavite kuvanje još nekoliko minuta na tihoj vatri.

Kako da vam se pirinač ne slepi tokom kuvanja Foto: Profimedia

"Prekuvan pirinač nije dobar, ali možda će vas iznenaditi što mi je nedovoljno kuvan još gori", objasnila je.

Važno je da se voda dodaje postepeno, jer prevelika količina može brzo dovesti do toga da se pirinač raskuva. Tajna dobro pripremljenog pirinča ne leži u komplikovanim kulinarskim tehnikama, već u nekoliko jednostavnih koraka. Pravilno ispiranje, odgovarajući odnos vode, kuvanje na umerenoj vatri i kratko mirovanje mogu doneti veliku razliku, uz obavezno prilagođavanje samoj sorti i receptu.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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