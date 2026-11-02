Ruska salata je dobila ozbiljnu konkurenciju: Ova kremasta susam salata prva nestaje sa slavskog stola
- Kremasta susam salata sa piletinom, kačkavaljem i prepečenim susamom predstavlja izdašno slavsko predjelo koje može da se pripremi unapred.
- Za dobru teksturu važno je da se piletina potpuno ohladi, a susam samo blago prepeče da ne postane gorak.
- Majonez i pavlaka se mešaju postepeno, a salata treba da odstoji u frižideru najmanje sat vremena pre služenja.
Ruska salata se priprema jednostavno, može da se napravi nekoliko sati unapred i odlično se uklapa uz ostala slavska predjela.
Za najbolju teksturu piletina mora potpuno da se ohladi, susam treba samo blago da porumeni, a majonez se dodaje postepeno kako salata ne bi postala previše retka.
Sastojci
400 grama pilećeg belog mesa
150 grama kačkavalja
100 grama susama
200 grama majoneza
100 grama kisele pavlake
2 čena belog luka, po želji
so i biber po ukusu
Priprema
Pileće belo meso stavite u šerpu, prelijte hladnom vodom i blago posolite. Kada voda provri, smanjite temperaturu i kuvajte još 15 do 20 minuta, u zavisnosti od debljine mesa.
Proverite da li je piletina potpuno kuvana, izvadite je iz vode i ostavite da se sasvim ohladi. Zatim je isecite na veoma sitne kockice ili razdvojite na kratka vlakna.
Susam sipajte u suv tiganj i zagrevajte na umerenoj temperaturi uz neprestano mešanje. Čim dobije svetlozlatnu boju i zamiriše, sklonite ga sa šporeta. Ako previše potamni, postaće gorak. Ostavite ga da se ohladi.
Kačkavalj narendajte na krupno rende. U većoj činiji pomešajte majonez i kiselu pavlaku, pa po želji dodajte izgnječen beli luk, so i biber.
U preliv umešajte ohlađenu piletinu, kačkavalj i najveći deo susama. Majonez nemojte dodavati odjednom ako više volite kompaktniju salatu.
Ostavite je da se dobro ohladi
Gotovu salatu pokrijte i stavite u frižider najmanje sat vremena. Tako će se ukusi povezati, a smesa dodatno stegnuti.
Pre služenja je pospite preostalim prepečenim susamom. Možete je izneti u činiji, oblikovati na tacni ili poslužiti u malim korpicama kao pojedinačne zalogaje.
(Kurir.rs/Ona.rs)
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