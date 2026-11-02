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Ruska salata se priprema jednostavno, može da se napravi nekoliko sati unapred i odlično se uklapa uz ostala slavska predjela.

Za najbolju teksturu piletina mora potpuno da se ohladi, susam treba samo blago da porumeni, a majonez se dodaje postepeno kako salata ne bi postala previše retka.

Sastojci
400 grama pilećeg belog mesa
150 grama kačkavalja
100 grama susama
200 grama majoneza
100 grama kisele pavlake
2 čena belog luka, po želji
so i biber po ukusu

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Susam je ključni sastojak ruske salate Foto: Shutter

Priprema
Pileće belo meso stavite u šerpu, prelijte hladnom vodom i blago posolite. Kada voda provri, smanjite temperaturu i kuvajte još 15 do 20 minuta, u zavisnosti od debljine mesa.

Proverite da li je piletina potpuno kuvana, izvadite je iz vode i ostavite da se sasvim ohladi. Zatim je isecite na veoma sitne kockice ili razdvojite na kratka vlakna.

Susam sipajte u suv tiganj i zagrevajte na umerenoj temperaturi uz neprestano mešanje. Čim dobije svetlozlatnu boju i zamiriše, sklonite ga sa šporeta. Ako previše potamni, postaće gorak. Ostavite ga da se ohladi.

Kačkavalj narendajte na krupno rende. U većoj činiji pomešajte majonez i kiselu pavlaku, pa po želji dodajte izgnječen beli luk, so i biber.

U preliv umešajte ohlađenu piletinu, kačkavalj i najveći deo susama. Majonez nemojte dodavati odjednom ako više volite kompaktniju salatu.

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Ruska salata Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Ostavite je da se dobro ohladi
Gotovu salatu pokrijte i stavite u frižider najmanje sat vremena. Tako će se ukusi povezati, a smesa dodatno stegnuti.

Pre služenja je pospite preostalim prepečenim susamom. Možete je izneti u činiji, oblikovati na tacni ili poslužiti u malim korpicama kao pojedinačne zalogaje.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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