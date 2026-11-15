Slušaj vest

Koliko novca treba pokloniti za venčanje pitanje je koje često izaziva rasprave, a iskustvo jedne žene koja živi u Nemačkoj pokazuje kako finansijska očekivanja mogu da zakomplikuju čak i dugogodišnja prijateljstva.

Nakon što je najboljoj prijateljici iz Hrvatske otkrila da planira da joj za venčanje pokloni 1.000 evra, buduća kuma suočila se s njenim nezadovoljstvom. Kada se uračunaju put, smeštaj i ostali troškovi, celo venčanje koštaće je gotovo 3.000 evra.

Koliko novca dati kumi za venčanje Foto: Graham Oliver / Panthermedia / Profimedia

Prijateljstvo od osnovne škole, ali novac je postao problem

Žena je svoju priču podelila u Fejsbuk grupi „Nemačka bez stresa“. Objasnila je da se s prijateljicom poznaje još od osnovne škole i da ju je ona zamolila da joj bude kuma na venčanju koje će se održati narednog leta.

Poziv je prihvatila, ali nije ni slutila da će iznos novčanog poklona postati razlog za nesuglasice.

Kako je navela u objavi, na venčanje iz Nemačke putuje sa suprugom i troje dece. Samo putni troškovi, hotelski smeštaj i odeća koštaće ih gotovo 2.000 evra. Pored toga, odlučila je da prijateljici pokloni još 1.000 evra.

Međutim, kada ju je mlada upitala koliko novca planira da stavi u kovertu, odgovor koji je dobila nije bio ono što je očekivala.

„Pa ti si u Nemačkoj, mislila sam da će biti barem malo više!“, navodno joj je odgovorila prijateljica.

Foto: Shutterstock

Suprug smatra da ne treba da daje više novca

Ovakva reakcija buduću kumu prilično je iznenadila i povredila. Njen suprug smatra da ne bi trebalo da povećava iznos poklona, jer se prijateljstvo ne može kupiti novcem.

Ipak, žena se zapitala da li je zaista razočarala prijateljicu i da li je 1.000 evra premalo za nekoga ko ima ulogu kume.

Njena objava izazvala je brojne komentare. Većina korisnika složila se da je 1.000 evra više nego velikodušan poklon, naročito kada se uzmu u obzir svi dodatni troškovi dolaska iz inostranstva.

Deo komentatora istakao je da kumstvo ne bi smelo da predstavlja finansijsku obavezu koja prevazilazi nečije mogućnosti. Neki su joj čak savetovali da dobro razmisli da li uopšte želi da bude kuma osobi koja od nje očekuje još veći novčani iznos.

„Ako radiš u Nemačkoj, možeš da izdvojiš više“

Ipak, nisu svi imali isto mišljenje. Pojedini korisnici smatrali su da život i rad u Nemačkoj podrazumevaju mogućnost da izdvoji veći iznos za poklon.

Drugi su joj poručili da problem treba da reši direktno s prijateljicom, umesto da savete traži na društvenim mrežama.

Rasprava je ponovo pokrenula pitanje finansijskih očekivanja koja prate venčanja u Hrvatskoj. Kumovi, osim novčanog poklona, često učestvuju u organizaciji devojačkih i momačkih večeri, kupuju dodatne poklone i pomažu oko priprema za svadbu.

Kada se tome dodaju troškovi putovanja, smeštaja i odeće, učešće na venčanju može da predstavlja ozbiljan udarac na kućni budžet.

U ovom slučaju, buduća kuma procenjuje da će je odlazak na venčanje koštati gotovo 3.000 evra, a ipak se našla u situaciji da mora da pravda iznos poklona koji je namenila dugogodišnjoj prijateljici.

(Kurir.rs/Index.hr)