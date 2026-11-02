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Jelena Đoković godinama važi za velikog zagovornika zdrave ishrane i prirodnih namirnica, a jedna od navika koje se povezuju sa suprugom Novaka Đokovića jeste ispijanje čaja od kurkume na prazan stomak. Ovaj jednostavan napitak, koji se priprema od sastojaka dostupnih u gotovo svakoj kuhinji, često se preporučuje među pristalicama zdravog načina života, naročito onima koji žele da smanje unos kofeina.

Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za razliku od mnogih koji dan ne mogu da zamisle bez šoljice jake kafe, Jelena je svojevremeno otkrila da kofein u potpunosti izbegava. Umesto njega, prednost daje drugačijim jutarnjim ritualima i pažljivo odabranim namirnicama.

Među napicima koji se dovode u vezu sa njenim režimom ishrane posebno se izdvaja kombinacija kurkume, limuna, meda, cimeta i crnog bibera.

Recept za čaj od kurkume koji pije Jelena Đoković

Za pripremu ovog aromatičnog napitka potrebno je svega nekoliko minuta, a sastojci su sledeći:

Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sok od pola limuna

Pola kašičice kurkume

Pola kašičice meda

Četvrtina kašičice cimeta

Prstohvat crnog bibera

Jedna šolja tople vode Priprema: U šolju sipajte toplu vodu, pa dodajte kurkumu, cimet i prstohvat crnog bibera. Dobro promešajte, a zatim umešajte sveže isceđen sok od limuna i med. Važno je da napitak nekoliko puta promešate, jer se kurkuma ne rastvara potpuno u vodi, već se njene čestice postepeno talože na dnu šolje.

Prema receptu koji se pripisuje Jeleni Đoković, ovaj čaj pije se ujutru, pre doručka, dok je još topao.

Foto: Marija Mladjen/ATAImages

Posebnu pažnju privlači dodatak crnog bibera, koji na prvi pogled može delovati neobično u kombinaciji sa limunom i medom. Međutim, upravo on ima zanimljivu ulogu. Crni biber sadrži piperin, jedinjenje koje može da poboljša apsorpciju kurkumina, aktivne supstance iz kurkume.

Zašto je kurkuma toliko popularna?

Kurkuma je začin prepoznatljiv po intenzivnoj žutoj boji i karakterističnom ukusu, a vekovima se koristi u azijskoj kuhinji. Poslednjih godina postala je naročito popularna kao dodatak toplim napicima, smutijima i jelima namenjenim ljubiteljima uravnotežene ishrane.

Najviše pažnje privlači kurkumin, sastojak koji se istražuje zbog svojih potencijalnih antioksidativnih i protivupalnih svojstava.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije Jelene i Novaka Đokovića:

1/8 Vidi galeriju Novak i Jelena Đoković na plaži na Mikonosu u nezgodnom izdanju Foto: ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, MYKO/SMTK, MYKO/SMTK

Ipak, iako se čaj od kurkume često predstavlja kao napitak za detoksikaciju i mršavljenje, nema dovoljno pouzdanih naučnih dokaza da njegovo svakodnevno konzumiranje samo po sebi dovodi do gubitka kilograma ili uklanjanja toksina. Za prirodno izbacivanje štetnih materija iz organizma prvenstveno su zaduženi jetra i bubrezi.

Ovaj napitak zato je najbolje posmatrati kao jedan od načina da se jutarnja rutina obogati toplim napitkom bez kofeina, a ne kao zamenu za pravilnu ishranu.

Jelena Đoković otkrila zašto nikada ne pije kafu

Ishrana i životne navike Jelene Đoković godinama izazivaju interesovanje javnosti, posebno zbog njenog stava prema namirnicama i pićima koje većina ljudi svakodnevno konzumira.

Foto: Printskrin/Instagram

Supruga najboljeg srpskog tenisera svojevremeno je na ličnom blogu objasnila da je odlučila da potpuno izbaci kofein, ne samo iz kafe već i iz drugih napitaka koji ga sadrže.

"Ne koristim kofein ni u kakvoj formi. Čak ni u zelenom čaju. Možda kafa ne predstavlja porok za većinu ljudi, ali meni je porok sve što bi moglo da kod mene izazove zavisnost koje ne bih mogla da se oslobodim. Nikad mi se nije dopadala pomisao da izgubim kontrolu nad svojim telom", objasnila je Jelena.

Video: Jelena Đoković vozi bicikl