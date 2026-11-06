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Kiseli kupus može da počne da omekšava mnogo ranije nego što ste očekivali, a to je jedan od problema sa kojima se domaćice susreću tokom pripreme zimnice. Glavice koje su prilikom stavljanja u bure bile čvrste i zdrave vremenom mogu da izgube hrskavost, a listovi postanu toliko mekani da više nisu pogodni za pripremu sarme. Ipak, ako je kupus samo izgubio čvrstinu, a nema znakova kvarenja, postoji način da sačuvate upotrebljive listove.

Foto: printscreen/youtube/najboljikuhar

Kiseli kupus zauzima posebno mesto u domaćoj kuhinji, naročito tokom zimskih meseci. Bez njega je teško zamisliti sarmu, podvarak ili salatu uz pečenje, zbog čega mnogi pripremaju velike količine kako bi imali dovoljno zimnice sve do proleća.

Međutim, upravo tokom kiseljenja mogu da nastanu problemi koji utiču na kvalitet glavica, a jedan od najčešćih jeste njihovo prerano omekšavanje.

Zašto kiseli kupus omekšava i počinje da propada?

Jedan od glavnih razloga zbog kojih kupus gubi čvrstinu jeste previsoka temperatura tokom fermentacije. Kada se glavice stave u bure dok su dani još topli, proces kiseljenja može da se odvija brže nego što je poželjno, što utiče na teksturu listova.

Kiseli kupus u buretu Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Zbog toga se ponekad dešava da već početkom zime kupus postane previše mekan, iako je planirano da traje nekoliko meseci.

Problem može da nastane i zbog nepravilne količine soli. Premalo soli, njena neravnomerna raspodela ili nedovoljna količina rasola mogu da poremete proces fermentacije i stvore uslove za razvoj nepoželjnih mikroorganizama.

Važno je i da glavice tokom kiseljenja budu potpuno potopljene u rasol, jer delovi koji ostanu izloženi vazduhu lakše propadaju.

Ipak, treba napraviti razliku između kupusa koji je samo omekšao i onog koji se zaista pokvario.

Kako prepoznati da li kupusu još ima spasa?

Ako su listovi izgubili prvobitnu čvrstinu, ali kupus i dalje ima karakterističan kiselkast miris, normalnu boju i nema drugih znakova kvarenja, moguće je da je reč samo o promeni teksture.

Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak? Foto: Shutterstock

Takav kupus ne mora automatski da bude neupotrebljiv, mada mekani listovi mogu da se cepaju prilikom uvijanja sarme.

Sa druge strane, sluzava površina, neprijatan miris truleži i izražena buđ upozoravaju da je došlo do kvarenja.

Ukoliko primetite takve promene, nemojte pokušavati da spasavate kupus ispiranjem, uklanjanjem nekoliko listova ili zamrzavanjem. Kupus koji pokazuje znake kvarenja treba baciti, jer njegovo konzumiranje može predstavljati rizik po zdravlje.

Kako sačuvati listove kiselog kupusa u zamrzivaču?

Ako je kupus pravilno fermentisao i nema znakova kvarenja, ali je počeo da gubi željenu čvrstinu, preostale zdrave listove možete da sačuvate zamrzavanjem.

Postupak je jednostavan i ne zahteva nikakve posebne sastojke.

Najpre izvadite glavice iz bureta i pažljivo odvojte listove koje želite da sačuvate. Pregledajte ih i izdvojte one koji su očuvali dobru strukturu i nemaju nikakve sumnjive promene.

Zatim ih, po potrebi, kratko isperite hladnom vodom kako biste uklonili višak soli i kiseline. Poređajte ih u cediljku i ostavite da se višak tečnosti ocedi.

glavica kiselog kupusa Foto: Simonida Djordjevic / Alamy / Profimedia

Kada su listovi spremni, složite ih u porcije koje ćete kasnije koristiti za pripremu sarme. Na taj način nećete morati da odmrzavate veću količinu nego što vam je potrebno.

Jedan trik pomaže da kupus duže sačuva kvalitet

Prilikom pakovanja posebno obratite pažnju na vazduh koji ostaje u kesama.

Najbolje je koristiti kvalitetne kese za zamrzavanje, iz kojih ćete pre zatvaranja istisnuti što više vazduha. Ako imate aparat za vakuumiranje, možete ga upotrebiti, pod uslovom da je namenjen pakovanju vlažnih namirnica.

Ovako upakovani listovi zauzimaju manje mesta u zamrzivaču, a smanjuje se i mogućnost isušivanja i pojave promena na površini usled dugotrajnog zamrzavanja.

Kada poželite da pripremite sarmu, izvadite potrebnu količinu i ostavite je da se odmrzne u frižideru.

Treba imati u vidu da zamrzavanje može dodatno da omekša listove, pa je ovaj način čuvanja posebno pogodan za kupus koji je još dovoljno čvrst.

Šta uraditi da kupus ne omekša prerano?

glavica kiselog kupusa Foto: Cristian Zamfir / Alamy / Profimedia

Da biste izbegli slične probleme naredne sezone, najvažnije je da vodite računa o temperaturi, količini soli i pravilnom održavanju bureta.

Tokom fermentacije kupus treba držati u odgovarajućim temperaturnim uslovima, uz pravilno pripremljen rasol i potpuno potopljene glavice. Kada se fermentacija završi, čuvanje na hladnom pomaže da kupus duže zadrži kvalitet.

Redovno proveravajte stanje zimnice, naročito ako se bure nalazi u prostoriji u kojoj temperatura često varira.

Najvažnije je da reagujete čim primetite da kupus gubi čvrstinu, a ne tek kada se pojave očigledni znakovi kvarenja. Pravovremenim zamrzavanjem zdravstveno ispravnih listova možete da sačuvate deo zimnice i obezbedite kupus za omiljena zimska jela.

Video: Ovako se pravilno kiseli kupus