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Ostaci ručka često završe u frižideru, pa ih sutradan samo izvadimo i ponovo zagrejemo. To deluje kao sasvim bezazlena navika, posebno kada je reč o jelima koja smo pripremili u većoj količini. Ipak, neke namirnice zahtevaju posebnu pažnju, jer nepravilno čuvanje i podgrevanje mogu da povećaju rizik od trovanja hranom.

Među njima se posebno izdvaja pirinač, koji mnogi kuvaju za nekoliko obroka unapred, ne razmišljajući o tome da može da predstavlja rizik ako predugo stoji na sobnoj temperaturi.

Pirinač može da izazove trovanje ako se nepravilno čuva

Razlog za oprez krije se u bakteriji Bacillus cereus, čije spore mogu da prežive kuvanje. Problem nastaje kada se pripremljeni pirinač ostavi na sobnoj temperaturi, jer tada bakterije mogu da se razmnožavaju i stvaraju toksine koji izazivaju trovanje hranom. Najčešći simptomi su:

Pirinač Foto: Profimedia

- mučnina,

- povraćanje,

- proliv i

- grčevi u stomaku.

Ono što mnogi ne znaju jeste da naknadno podgrevanje ne mora da reši problem. Čak i kada pirinač ponovo zagrejemo, pojedini toksini mogu da ostanu u hrani, zbog čega nije dovoljno samo dobro da ga zagrejete ako je prethodno satima stajao van frižidera.

Koju još hranu treba pažljivo da podgrevate?

Pirinač nije jedina namirnica kod koje treba voditi računa o načinu čuvanja. I druga kuvana jela mogu da podstaknu rizična ako se predugo drže na sobnoj temperaturi ili se više puta zagrevaju i hlade.

Posebnu pažnju obratite na:

- Kuvani krompir - naročito ako je dugo stajao na sobnoj temperaturi. Nije problem samo podgrevanje, već nepravilno čuvanje nakon pripreme.

Krompir Foto: Oleksandr Prokopenko / Alamy / Profimedia



- Testeninu - kao i pirinač, može da bude podložna razmnožavanju bakterije Bacillus cereus ako se ostavi na toplom.

- Piletinu i druga jela od mesa - važno je da se ostaci brzo odlože u frižider i da se prilikom podgrevanja ravnomerno zagreju.

- Supe i čorbe - velike količine hrane sporije se hlade, pa ih je bolje da se rasporede u manje posude pre odlaganja u frižider.

Kako pravilno da čuvate ostatke ručka?

Prema preporukama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, kuvanu hranu ne bi trebalo da ostavljate na sobnoj temperaturi duže od dva sata. Ako je temperatura u prostoriji viša od 32 stepena, taj period se skraćuje na jedan sat. Ostatke je najbolje da podelite u manje, plitke posude kako bi se brže ohladili, a zatim da ih stavite u frižider. Prilikom podgrevanja važno je da hrana bude zagrejana ravnomerno i da bude vrela i u sredini, a ne samo na površini.

Kada je reč o pirinču, britanska Agencija za standarde hrane savetuje da se nakon kuvanja što pre ohladi, idealno u roku od jednog sata, čuva u frižideru najduže 24 sata i podgreva samo jednom, dok ne postane potpuno vreo. Dakle, ne morate da izbacite podgrevanje iz kuhinjske rutine, ali je važno da obratite pažnju na to koliko dugo hrana stoji pre nego što završi u frižideru.

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