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Umesto posebnih četki, možete da isprobate jednostavan kućni trik za koji vam je potrebna namirnica koju gotovo sigurno već imate u kuhinji. U pitanju je, sirovi pirinač.

Kako očistiti vazu pirinčem?

U prljavu vazu sipajte oko dve kašike sirovog pirinča. Dodajte malo tople vode i nekoliko kapi običnog deterdženta za pranje sudova. Nemojte napuniti vazu do vrha – potrebno je da ostane dovoljno prostora kako bi pirinač mogao slobodno da se pomera.

Malo vode, dve kašike pirinča i deterdžent za pranje sudova Foto: Shutterstock

Zatvorite otvor rukom i snažno protresite vazu nekoliko puta. Dok se zrna kreću kroz vodu, ona mehanički prelaze preko unutrašnjih zidova i pomažu da se odvoje naslage sa mesta do kojih sunđer ili krpa ne mogu da dopru.

Nakon toga prospite sadržaj, vazu nekoliko puta dobro isperite čistom vodom i ostavite da se osuši.

Trik može da posluži i za flaše

Na isti način mogu da se čiste staklene flaše i druge posude sa uskim otvorom, pod uslovom da mogu bezbedno da se protresu. Kod osetljivog, veoma tankog ili vrednog stakla ipak treba biti nežan i izbegavati snažno mućkanje.

Pranje vaza i staklebnih flaša može biti pravi izazov Foto: Alliance / Alamy / Profimedia

Ako su u vazi ostale veoma tvrdokorne mineralne naslage od vode, pirinač možda neće biti dovoljan da ih potpuno ukloni, pa će biti potrebno posebno sredstvo namenjeno takvim naslagama. Za uobičajenu prljavštinu i ostatke koji se zadržavaju na teško dostupnim mestima, međutim, ovaj trik je jednostavan način da iskoristite ono što već imate u kuhinji, bez pokušavanja da ugurate sunđer kroz usko grlo.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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