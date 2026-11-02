Sipajte dve kašike ovoga u vazu i prostresite: Stari kućni trik skida naslage sa mesta do kojih sunđer ne može da dopre
- Staklene vaze i flaše sa uskim grlom mogu da se očiste sirovim pirinčem, toplom vodom i nekoliko kapi deterdženta. Posudu treba snažno protresti, pa je dobro isprati i ostaviti da se osuši.
- Trik je koristan za naslage na teško dostupnim mestima, ali kod tankog ili vrednog stakla treba biti nežan. Za tvrdokorne mineralne naslage možda će ipak biti potrebno posebno sredstvo.
Umesto posebnih četki, možete da isprobate jednostavan kućni trik za koji vam je potrebna namirnica koju gotovo sigurno već imate u kuhinji. U pitanju je, sirovi pirinač.
Kako očistiti vazu pirinčem?
U prljavu vazu sipajte oko dve kašike sirovog pirinča. Dodajte malo tople vode i nekoliko kapi običnog deterdženta za pranje sudova. Nemojte napuniti vazu do vrha – potrebno je da ostane dovoljno prostora kako bi pirinač mogao slobodno da se pomera.
Zatvorite otvor rukom i snažno protresite vazu nekoliko puta. Dok se zrna kreću kroz vodu, ona mehanički prelaze preko unutrašnjih zidova i pomažu da se odvoje naslage sa mesta do kojih sunđer ili krpa ne mogu da dopru.
Nakon toga prospite sadržaj, vazu nekoliko puta dobro isperite čistom vodom i ostavite da se osuši.
Trik može da posluži i za flaše
Na isti način mogu da se čiste staklene flaše i druge posude sa uskim otvorom, pod uslovom da mogu bezbedno da se protresu. Kod osetljivog, veoma tankog ili vrednog stakla ipak treba biti nežan i izbegavati snažno mućkanje.
Ako su u vazi ostale veoma tvrdokorne mineralne naslage od vode, pirinač možda neće biti dovoljan da ih potpuno ukloni, pa će biti potrebno posebno sredstvo namenjeno takvim naslagama. Za uobičajenu prljavštinu i ostatke koji se zadržavaju na teško dostupnim mestima, međutim, ovaj trik je jednostavan način da iskoristite ono što već imate u kuhinji, bez pokušavanja da ugurate sunđer kroz usko grlo.
(Kurir.rs/ Blic žena)
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