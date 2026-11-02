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U jednoj raspravi na Redditu razvedeni muškarci podelili su na koje načine su se promenili njihovi brakovi neposredno pre raspada. Korisnica foruma r/AskMen u septembru je postavila pitanje šta su supruge prestale da rade pre razvoda, a objava je prikupila više od 460 glasova i 300 komentara, piše Daily Dot.

"Postali smo samo cimeri"

Jedan korisnik opisao je kako je pokušao da razgovara s bivšom suprugom o osećaju otuđenosti. "Rekao sam joj da se osećam kao da smo samo cimeri, što nije dobro prihvatila", napisao je. U svojim ranijim komentarima, kaže, detaljno je opisivao koliko je brak bio loš: "Ne tvrdim da sam bio savršen, napravio sam mnogo grešaka".

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Njegova bivša supruga, prema njegovim rečima, imala je drugačije viđenje situacije i smatrala je da je on "odgovoran za sve, uključujući i propast Rimskog carstva". Opisao je i promene u zajedničkom životu. Na primer, kako je smatrala da prekasno dolazi u krevet, rekla mu je da spava na dušeku na podu.

Intima i osećaj sigurnosti

Drugi komentator analizirao je odnos seksa i bliskosti. "Nedostatak seksa nije uzrok, nego posledica manjka emocionalne intime. S druge strane, manjak seksa uzrokuje i manjak emocionalne intime", napisao je. Ostalima je poručio da prestanu da koriste reč "sigurnost" i opisao je kao popularnu frazu bez stvarnog značenja.

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Taj korisnik smatra da "žene neće biti intimne s muževima dok se ne osećaju sigurno van kreveta". Postavio je i nekoliko pitanja o uzajamnosti u vezi: "Ako ne zadovoljavate njegove fizičke, emocionalne i mentalne potrebe, zašto bi on radio na vašim? Ako prestanete da budete intimni s njim, zašto očekujete da on bude intiman s vama?"

Obostrana odgovornost i nejednaki ulozi

Jedan od učesnika u diskusiji istakao je da je odgovornost za ispunjavanje potreba obostrana i opisao je specifične rizike s kojima se suočavaju žene. "U idealnoj vezi oba partnera nastoje da zadovolje potrebe onog drugog. Nema razloga da muškarčeve potrebe budu ispred ženinih", napisao je.

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Naglasio je da ulozi nisu jednaki. "Žena ima više da izgubi u vezi s muškarcem", smatra on, te je naveo trudnoću, mogućnost samostalnog podizanja dece i fizičke rizike. Zaključio je da će muškarac koji zaslužuje partnerku "uložiti trud da zadovolji njene potrebe, umesto da samo zahteva seks".

Brak kao partnerstvo i briga

Još jedan korisnik kao primer dugovečnih brakova bez fizičke nežnosti naveo je svoje starije rođake. "Moji dedovi i bake s obe strane porodice spavali su u odvojenim sobama", napisao je i dodao da ih nikada nije video da se dodiruju. "Ponekad se brak više svodi na nečiju prisutnost i brigu nego na požudu", zaključio je.

Objasnio je da zajedništvo dobija na vrijednosti u starosti. "Vaši partneri će biti tu da vas podsete na lekove ili da vam skuvaju nešto kad ste bolesni", napisao je. Ipak, istakao je da ljubaznost među partnerima nikada ne sme da nestane: "Potpuni nestanak ljubaznosti je sasvim druga priča".

(Kurir.rs/ Index.hr)

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