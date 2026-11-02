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U Turskoj se sarma pravi na nekoliko načina, a veoma je zanimljivo što Turci imaju i verziju koja je prilično slična našoj, ali i neke potpuno drugačije recepte. Kod njih se najčešće naziva sarma, a posebno je popularna ona od listova vinove loze, poznata kao japrak sarma (yaprak sarma).

Turska sarma od vinovog lišća je jedan od najpoznatijih turskih specijaliteta. Za razliku od naše sarme, u mnogim krajevima Turske pravi se bez mesa.

Foto: Ian Thraves / Alamy / Profimedia

Sastojci:

- Listovi vinove loze

- 250 g pirinča

- 2 glavice crnog luka

- Maslinovo ulje

- Sok od jednog limuna

- Svež peršun i mirođija

- Nana

- So i biber

- Malo cimeta (po želji)

- Kašičica šećera

- Voda

Priprema: