Turska sarma od vinove loze je specijalitet koji morate da probate: Jednostavno se pravi, a kombinacija ukusa je za pamćenje
U Turskoj se sarma pravi na nekoliko načina, a veoma je zanimljivo što Turci imaju i verziju koja je prilično slična našoj, ali i neke potpuno drugačije recepte. Kod njih se najčešće naziva sarma, a posebno je popularna ona od listova vinove loze, poznata kao japrak sarma (yaprak sarma).
Turska sarma od vinovog lišća je jedan od najpoznatijih turskih specijaliteta. Za razliku od naše sarme, u mnogim krajevima Turske pravi se bez mesa.
Sastojci:
- Listovi vinove loze
- 250 g pirinča
- 2 glavice crnog luka
- Maslinovo ulje
- Sok od jednog limuna
- Svež peršun i mirođija
- Nana
- So i biber
- Malo cimeta (po želji)
- Kašičica šećera
- Voda
Priprema:
Na maslinovom ulju proprži se sitno seckan crni luk. Doda se opran pirinač i kratko proprži. Ubace se peršun, mirođija, nana, so, biber i malo cimeta. Nalije se malo vode i fil se kratko kuva, tek toliko da pirinač delimično omekša. Na svaki list vinove loze stavi se malo fila, pa se pažljivo uvije u malu, čvrstu rolnicu. Sarme se poređaju u šerpu, preliju vodom, limunovim sokom i maslinovim uljem. Preko njih se stavi tanjir kako se tokom kuvanja ne bi otvarale. Kuvaju se na tihoj vatri oko 40–50 minuta.