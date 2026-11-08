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Britanski dizajner enterijera Niki Haslam (87) ponovo je privukao pažnju javnosti svojom neobičnom listom stvari koje smatra neukusnim. Na njegovom spisku za 2026. godinu našli su se brade, dijetalna Koka-kola, mršavost, ali i neke svakodnevne navike i izrazi koje mnogi ljudi koriste bez razmišljanja.

Haslam svoju listu naziva "Common List", a njome već decenijama provocira javnost i otvara rasprave o tome šta se smatra dobrim ukusom, a šta ne. Iako njegovi izbori često izazivaju čuđenje, on tvrdi da spisak ne treba da se shvati previše ozbiljno i da je reč o njegovom ličnom doživljaju ukusa, a ne o procenjivanju društvenog statusa ljudi.

Šta se sve našlo na listi neukusa?

Haslamov spisak za 2026. godinu obuhvata čak četrdesetak stavki, a neke od njih toliko su neobične da je teško da se pretpostavi šta im je zajedničko. Pored brada, dijetalne Koka-kole i mršavosti, dizajner je na listu uvrstio i prepeličja jaja, hladnog jastoga, led u koktelu "Bloody Mary", ali i skupe, raskošne šporete i kuhinjske štednjake.

Nisu mu po ukusu ni ukrasni nabori na jastucima u dnevnoj sobi, tepisi u automobilima, skupa hrana za pse, kao ni preklapanje bočnih retrovizora na parkiranim automobilima. Među stvarima koje mu smetaju našle su se čak i baterijske lampe koje zaista rade, što je jedna od stavki čije je značenje teško da se shvati bez dodatnog objašnjenja.

Posebno zanimljiv deo liste odnosi se na svakodnevno ponašanje i komunikaciju. Haslam ne podnosi kada neko želi da pokaže fotografije sa telefona, a zatim ne može da ih pronađe. Smeta mu i kada ljudi preterano kukaju zbog pomeranja sata, ističu da su poniženi ili koriste popularni izraz "manifestovanje". Na njegovom spisku su i izrazi poput "tako tužno", "nema razmišljanja", "dobro jutro i tebi", "eto ga!" i "kilometrima daleko".

Dizajner nije poštedeo ni pojedine oblike zabave i kulture. Ne dopadaju mu se stand-up komičari, književne kritike restorana, festival Hej, ali ni humor britanske radio-emisije "The Goon Show", koja je decenijama imala kultni status. Na listi se našla i emisija "Great Lives" Metjua Perisa, kao i stalne samopromotivne najave na BBC-ju.

Među ostalim neobičnim izborima su rođendanske torte za odrasle, osim za decu mlađu od 14 godina, natpisi "Ne ubacujte reklamni materijal" na poštanskim sandučićima, navođenje letnjeg računanja vremena na pozivnicama, ali i nazivanje ćurke jednostavno "ptica".

Kompletna lista stvari koje Niki Haslam smatra neukusnim:

1. Nijansiranost

2. Biti mršav

3. "Tako tužno"

4. Plesanje rukama

5. Prehrambeni proizvodi ("Foodstuffs")

6. Stendap komičari

7. "Nešto o čemu ne treba razmišljati" ("No-brainer")

8. Prepeličja jaja

9. Festival Hej (The Hay Festival)

10. Hladni jastog

11. "Dobro jutro i tebi"

12. Ljudi koji žele da pokažu fotografije na telefonu, a onda ne mogu da ih pronađu

13. Emisija "Great Lives" Metjua Perisa

14. Rođendanske torte, osim za decu mlađu od 14 godina

15. Navođenje letnjeg računanja vremena (BST) na pozivnicama

16. "Hrana na stolu"

17. Ukrasni nabori na jastucima u dnevnoj sobi

18. Stalne samopromotivne najave na BBC-ju

19. Tajmur (Tymur)

20. Sažaljenje

21. Natpisi „Ne ubacujte reklamni materijal“ na poštanskim sandučićima

22. "Kilometrima daleko"

23. Tepisi u automobilima

24. "Manifestovanje"

25. "Ta-daaa!"

26. Luksuzna hrana za pse

27. Kada neko kaže da je "ponižen" ili "počastvovan"

28. Dijetalna Koka-kola

29. Raskošni kuhinjski šporeti

30. Sklapanje bočnih retrovizora na automobilima

31. Led u koktelu „Bloody Mary“

32. Izraz "prva dama" za suprugu premijera

33. Baterijske lampe koje zaista rade

34. Brade

35. Književne kritike restorana

36. Žaljenje zbog pomeranja sata

37. I dalje smatrati humor emisije "The Goon Show" smešnim

38. Nazivanje ćurke jednostavno "ptica"

39. Osoba koja je naziv "The Welsh Guards" shvatila ozbiljno (vulgaran izraz u originalu)

Listu prodaje na kuhinjskim krpama

Haslamova neobična tradicija traje skoro tri decenije. Svoje izbore godinama prikuplja, a od 2018. objavljuje ih i na posebnim kuhinjskim krpama, koje su postale svojevrsni kolekcionarski predmet. Ovogodišnje izdanje prodaje se za 72 evra, a uz kuhinjsku krpu kupci dobijaju i CD. Upravo je taj detalj izazvao dodatne komentare, pa su se pojedini zapitali da li je naplaćivanje toliko novca za kuhinjsku krpu zapravo primer onoga što bi i sam Haslam nazvao neukusnim.

Ipak, dizajner ne odustaje od svog spiska. Njegove liste nisu zamišljene kao ozbiljna pravila ponašanja, već kao provokativan način da se ljudi nasmeju, preispitaju sopstvene navike i zapitaju ko uopšte ima pravo da određuje šta je otmeno, a šta nije.

VIDEO: Dizajnerka enterijera