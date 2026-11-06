Slušaj vest

Cimet rolnice pripadaju upravo toj drugoj kategoriji. Mekano, vazdušasto testo, bogat fil od putera, smeđeg šećera i cimeta, uz nežan kremasti preliv koji se topi preko još toplih rolnica – teško je zamisliti lepšu kombinaciju.

Ipak, postoji razlika između prosečnih i zaista dobrih rolnica sa cimetom. One najbolje ostaju mekane i sutradan, nisu suve u sredini, a svaki sloj testa prožet je mirisnim filom.

Tajna je u načinu pripreme testa, dovoljno dugom mešenju i jednom malom pekarskom triku koji omogućava da pecivo zadrži vlagu i ostane izuzetno mekano.

U nastavku je recept za domaće rolnice sa cimetom koje imaju sve ono što od ovog omiljenog slatkiša očekujemo.

Sastojci za testo

500 g glatkog brašna

250 ml mleka

7 g suvog kvasca

70 g šećera

1 jaje

1 žumance

70 g omekšalog putera

1 kašičica ekstrakta vanile

pola kašičice soli

Za posebnu smesu koja testo čini mekanim:

25 g brašna

125 ml mleka

Cimet rolnice Foto: Profimedia

Za fil od cimeta

100–120 g smeđeg šećera

2 pune kašike cimeta

80 g omekšalog putera

prstohvat soli

Za kremasti preliv

150 g krem-sira

40 g omekšalog putera

70–80 g šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile

1–2 kašike mleka, po potrebi

Kako se prave najmekše cimet rolnice?

1. Prvo pripremite smesu koja je tajna mekanog testa

U manjoj šerpi pomešajte 25 g brašna i 125 ml mleka. Stavite na laganu vatru i neprestano mešajte dok ne dobijete gustu, glatku smesu, nalik pudingu. Važno je da ne provri i da ne zagori.

Sklonite je sa šporeta i ostavite da se prohladi. Ovaj postupak poznat je kao tangzhong i omogućava brašnu da zadrži više tečnosti, zbog čega pecivo ostaje mekano i nekoliko dana nakon pečenja.

2. Zamesite testo

U mlako mleko dodajte suvi kvasac i kašičicu šećera, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. U većoj posudi pomešajte brašno, preostali šećer i so. Dodajte jaje, žumance, vanilu, aktivirani kvasac i pripremljenu ohlađenu smesu od brašna i mleka.

Počnite da mesite, a zatim postepeno dodajte omekšali puter. Mesite oko 10–12 minuta, dok testo ne postane glatko, elastično i mekano.

Nemojte dodavati previše brašna čak ni ako vam se u početku učini da je testo lepljivo. Upravo takva, nešto mekša struktura daje rolnicama onu divnu, vazdušastu sredinu.

Cimet rolnice Foto: Profimedia

3. Ostavite testo da naraste

Prebacite testo u blago nauljenu posudu, pokrijte čistom kuhinjskom krpom ili providnom folijom i ostavite na toplom mestu oko 60–90 minuta, odnosno dok vidno ne naraste i ne postane vazdušasto.

4. Napravite fil od cimeta

U manjoj posudi sjedinite smeđi šećer, cimet i prstohvat soli. Puter treba da bude mekan, kako bi se lako razmazivao preko testa.

Kada testo naraste, prebacite ga na blago pobrašnjenu radnu površinu i razvucite u pravougaonik debljine oko pola centimetra. Ravnomerno premažite puterom, a zatim preko njega rasporedite smesu od šećera i cimeta.

5. Uvijte i isecite rolnice

Testo pažljivo uvijte po dužoj strani, tako da dobijete dugačak valjak. Isecite ga na 10–12 približno jednakih komada.

Jedan mali trik za uredne rolnice jeste da umesto noža upotrebite neobojeni konac za zube ili tanak kuhinjski konac. Podvucite ga ispod valjka, ukrstite krajeve i povucite. Tako ćete dobiti čiste preseke bez gnječenja testa.

6. Sačekajte da rolnice ponovo narastu

Poređajte ih u podmazan pleh, ostavljajući malo prostora između njih. Pokrijte i ostavite još 35–50 minuta da narastu. Kada se približe jedna drugoj i postanu vidno pufnaste, spremne su za pečenje.

7. Pecite dok ne dobiju zlatnu boju

Zagrejte rernu na 180 stepeni i pecite oko 22–27 minuta. Vodite računa da ih ne prepečete – upravo je to jedna od najčešćih grešaka zbog kojih rolnice postanu suve.

Trebalo bi da budu blago zlatne na površini, dok unutrašnjost ostaje mekana i sočna.

Cimet rolnice Foto: Profimedia

8. Pripremite kremasti preliv

Dok se rolnice peku, umutite krem-sir, omekšali puter, šećer u prahu i vanilu. Ako je smesa pregusta, dodajte malo mleka dok ne dobijete glatku i mazivu teksturu.

Kada izvadite rolnice iz rerne, sačekajte pet minuta, pa ih premažite kremom dok su još tople. Tako će se deo preliva nežno rastopiti i ući između slojeva testa, dok će ostatak ostati kao bogat, kremast sloj na površini.

Nekoliko trikova zbog kojih će cimet rolnice biti savršene

Ne preterujte sa brašnom. Mekano i pomalo lepljivo testo mnogo je bolji izbor od tvrdog testa koje se lako oblikuje, ali daje suvo pecivo.

Koristite puter sobne temperature. Tako će se ravnomerno rasporediti preko testa i pomoći da fil ostane bogat i sočan.

Ne preskačite drugo narastanje. Ono omogućava da rolnice tokom pečenja postanu vazdušaste i lagane.

Nemojte ih prepeći. Čim dobiju blagu zlatnu boju i ispeku se u sredini, izvadite ih iz rerne.

Preliv dodajte dok su još tople. Tako ćete dobiti onu prepoznatljivu kombinaciju rastopljenog krema i bogatog sloja na površini.

Mogu li se pripremiti dan ranije?

Mogu, i to je odličan trik ako želite da vas ujutru dočeka sveže pečeno pecivo, bez ranog ustajanja i višesatne pripreme.

Nakon što oblikujete rolnice i poređate ih u pleh, prekrijte ga providnom folijom i stavite u frižider preko noći. Sutradan ih izvadite, ostavite na sobnoj temperaturi oko 60–90 minuta, odnosno dok ponovo ne postanu vidno vazdušaste, pa ih ispecite prema uputstvu. Vreme narastanja zavisiće od temperature testa i prostorije.

Rolnice su najlepše dok su još blago tople, uz kafu, čaj ili čašu mleka. A ako ih kojim slučajem ostane za sutradan, dovoljno je da ih kratko zagrejete u rerni kako bi ponovo postale mekane.

Na kraju, možda je upravo u tome čar ovog recepta: od nekoliko jednostavnih sastojaka nastaje pecivo koje miriše na dom, sporija jutra i male svakodnevne radosti.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO; Recept za pileće rolnice punjene slaninom i kačkavaljem