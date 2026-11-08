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Zimski kaputi često su među najskupljim komadima garderobe, pa ne čudi što mnogi izbegavaju da ih peru kod kuće. Ipak, odlazak na hemijsko čišćenje nije uvek neophodan. Pojedine kapute možete da operete i u veš mašini, ali je važno da pre toga proverite od kog su materijala napravljeni i da pravilno podesite program.

Najveća greška je da sve kapute ubacite u mašinu na isti način. Vuna, poliester, kašmir i kaputi sa posebnim punjenjem ne zahtevaju istu negu. Nepravilno pranje može da dovede do skupljanja, gubitka oblika, oštećenja vlakana ili stvaranja grudvica u punjenju.

1. Prvo proverite etiketu, ona vam govori sve

Made in Italy ne znači uvek da je ceo proizvod nastao u Italiji od domaćih materijala Foto: Shutterstock

Pre nego što stavite kaput u mašinu, pogledajte etiketu sa unutrašnje strane. Na njoj se nalaze simboli koji pokazuju da li je mašinsko pranje dozvoljeno, na kojoj temperaturi i na koji način.

Ako je na etiketi precrtana posuda sa vodom, kaput ne treba da perete u veš mašini. Isto važi i za komade od osetljivih materijala poput pojedinih vrsta vune i kašmira, koji zahtevaju hemijsko čišćenje ili posebnu negu. Ako je mašinsko pranje dozvoljeno, obavezno proverite i preporučenu temperaturu.

2. Pripremite kaput pre pranja

Pre ubacivanja u mašinu ispraznite sve džepove, zakopčajte rajsferšluse i dugmad, a kaput okrenite na naličje.Ako ima odvojivu kapuljaču, krzno ili kaiš, skinite ih.

Ukoliko na rukavima, kragni ili oko džepova postoje vidljive fleke, možete prethodno da ih tretirate blagim sredstvom za uklanjanje mrlja, ukoliko je ono pogodno za taj materijal. Važno je i da kaput ne perete zajedno sa peškirima, farmerkama ili drugim teškim komadima odeće. Najbolje je da u bubnju ima dovoljno prostora da se kaput slobodno okreće.

3. Izaberite odgovarajući program i temperaturu

Ako etiketa dozvoljava pranje u mašini, birajte program za osetljiv veš, vunu ili ručno pranje, u zavisnosti od materijala. Najčešće je bezbednija temperatura od 20 do 30 stepeni, dok centrifugu treba da podesite na najmanji broj obrtaja ili je potpuno isključiti ako je tako navedeno na etiketi.

Odaberite odgovarajući program Foto: Shutterstock

Visoke temperature i jaka centrifuga mogu da oštete vlakna, izazovu skupljanje i promene oblik kaputa.

Posebno obratite pažnju na sledeće materijale:

- Poliester: Uglavnom može da se pere na 30 stepeni, uz blag program i deterdžent za osetljiv veš.

- Vuna: Zahteva program za vunu, hladnu vodu i deterdžent namenjen vunenoj odeći. Ako etiketa preporučuje isključivo hemijsko čišćenje, nemojte da rizikujete.

- Kašmir: Veoma je osetljiv i najbolje je da ga perete ručno ili odnesete na profesionalno čišćenje, osim ako proizvođač izričito dozvoljava mašinsko pranje.

- Perjani kaputi: Zahtevaju poseban program i deterdžent za perje, a važno je i pravilno sušenje kako se punjenje ne bi slepilo.

4. Nemojte da preterujete sa deterdžento

Koristite deterdžent namenjen osetljivim tkaninama Foto: Shutterstock

Za pranje kaputa koristite malu količinu tečnog deterdženta, najbolje onog namenjenog osetljivim tkaninama. Praškasti deterdženti mogu teže da se rastvore na nižim temperaturama, pa postoji mogućnost da ostanu tragovi na materijalu. Izbegavajte omekšivač, naročito kod perjanih i funkcionalnih kaputa, jer može da utiče na svojstva materijala i punjenja.

5. Kako pravilno da osušite kaput nakon pranja?

Jednako važno kao i samo pranje jeste pravilno sušenje. Mokar kaput nemojte odmah da kačite na tanku vešalicu, jer težina vode može da promeni njegov oblik. Vunene i osetljive kapute najbolje je da sušite položene na ravnoj površini, na suvom peškiru, dalje od direktnog sunca i radijatora. Povremeno ih okrenite kako bi se ravnomerno osušili.

Perjane kapute sušite prema uputstvu proizvođača. Neki modeli mogu u mašinu za sušenje veša na nisku temperaturu, uz posebne loptice za sušenje koje pomažu da se punjenje ravnomerno rasporedi. Međutim, to radite samo ako je sušenje u mašini dozvoljeno na etiketi.

Zimski kaput Foto: Alliance / Alamy / Profimedia

6. Ove greške nikako nemojte da pravite

Ako želite da vam zimski kaput traje više sezona, izbegavajte nekoliko čestih grešaka:

- Nemojte da perete kaput na 40 ili 60 stepeni ako etiketa to ne dozvoljava.

- Nemojte da koristite jaku centrifugu jer može da deformiše materijal.

- Nemojte da ga sušite direktno na radijatoru jer toplota može da ošteti vlakna.

- Nemojte da ga stavljate u mašinu ako na etiketi piše da je dozvoljeno samo hemijsko čišćenje.

- Nemojte da ga peglate direktno, naročito ako je napravljen od osetljivih materijala.

VIDEO: Pranje veša