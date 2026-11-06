Slušaj vest

Zelenilo je u mnogim domovima jednostavno neizostavan deo uređenja, ali ako često kijate, osećate svrab u predelu očiju ili primećujete da vam se disanje pogoršava nakon boravka u određenoj prostoriji, moguće je da problem nije samo u prašini.

I sobne biljke mogu da doprinesu pojavi neprijatnih simptoma kod alergičara, pa je važno znati koje su vrste potencijalno opasne.

Kako objašnjava alergolog dr Džon Džejms, predstavnik američke Fondacije za astmu i alergije (AAFA), pojedine vrste mogu da budu povezane s alergijskim rinitisom, kožnim reakcijama i respiratornim tegobama.

Stručnjaci koje je konsultovao portal Marte Stjuart su izdvojili šest biljaka s kojima bi osobe osetljive na alergene trebalo da budu oprezne.

1. Fikus bendžamin

Foto: Profimedia

Ova popularna sobna biljka prelepih, sjajnih listoma se često koristi kao dekoracija dnevne sobe ili kancelarije. Ipak, njen sok može da sadrži proteine slične onima koji se nalaze u prirodnom lateksu, zbog čega kod osetljivih osoba može da izazove kožne reakcije i simptome alergijskog rinitisa.

2. Spatifilum (mirni ljiljan)

Spatifilum Foto: Profimedia

Mirni ljiljan se često poklanja, lako neguje i lako se uklapa u različite stilove enterijera, ali nije biljka baš za svačiji dom. Prema rečima stručnjaka, kod pojedinih spatifilum može da izazove alergijsku kontaktnu reakciju, uključujući svrab i koprivnjaču.

3. Mirisni zmajevac (dracena)

Dracaena fragrans ima duge, široke listove i važi za relativno jednostavnu biljku za održavanje. Međutim, dr Džejms upozorava da ona može da bude povezana sa simptomima alergijskog rinitisa i astme, a kad procveta, oslobađa i polen koji kod osetljivih osoba može da bude dodatni problem.

4. Drvo života (juka)

Drvo života Foto: blickwinkel/allOver/TPH, blickwinkel / Alamy / Profimedia

Zbog svog upečatljivog izgleda i mogućnosti da poraste vrlo visoko, juka je čest izbor ako vam prostor nije problem u kući ili stanu. Ipak, astmatičarima se s njom savetuje oprez, jer ova biljka kod njih može da doprinese pojavi ili pogoršanju respiratornih simptoma.

5. Mirisna muškatla

Za razliku od mnogih drugih sobnih biljaka, koje imaju slab ili nikakav miris, Pelargonium graveolens privlači pažnju upravo svojim intenzivnim mirisom. Međutim, ta aroma može da iritira osetljive osobe, a kontakt s ovom biljkom kod nekih može da izazove koprivnjaču ili kontaktni dermatitis.

6. Paprati

Ljupke sobne paprati su vrlo popularne zbog raskošnih listova i toga što podsećaju na bujnu šumsku vegetaciju, ali na donjoj strani imaju strukture koje oslobađaju spore i kod pojedinih mogu da izazovu iritaciju i simptome alergije.

VIDEO: Sobne biljke koje cvetaju