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Hladno vreme je počelo a sa njim i sezona grejanja, ali grejanje može da isuši vazduh toliko da unutra ne bude prijatno koliko bismo želeli.

Suv vazduh dovodi do osećaja neprijatnosti u grlu i nosu, suve kože i ispucalih usana, a smeta i biljkama, može da remeti san...

Najbolje i najjednostavnije rešenje za to je ovlaživač vazduha, ali ako ga nemate postoje, ipak, jednostavni načini da popravite situaciju i da vazduh ne bude toliko suv.

U pitanju su svakodnevne navike kojima se povećava količina vlage u vazduhu i ublažava osećaj suvoće, ali je važno pronaći pravu meru, jer ni previše vlage nije dobro za zdravlje i prostor u kojem živite.

1. Stavite posudu s vodom blizu radijatora

Vodite računa o tome da činijica s vodom bude postavljena stabilno i bezbedno, a ona će onda postepeno isparavati i blago povećavati vlažnost vazduha. Naravno, ni slučajno ne stavljajte vodu na grejalicu ili radijator ako je naglašeno da ne smeju tako da se koriste iz bezbednosnih razloga, već je smestite negde blizu izvora toplote.

Šušenje veša može pomoći, ali pazite da se ne pojavi vlaga Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

2. Sušite veš unutra, ali umereno

Dok se veš suši, voda iz tkanine isparava i oslobađa vlagu u vazduh, što može da bude korisno u hladnim danima, ali ne preterujte. Ako primetite kondenzaciju na prozorima ili tragove buđi, bolje je da preskočite ovaj trik.

3. Provetravajte kratko i izbegavajte pregrevanje

Ako je redovno, kratko provetravanje pomaže da se osveži vazduh u kući, dok umereno grejanje sprečava prekomerno zagrevanje prostorija, pa će samim tim unutra biti mnogo prijatnije.

Radi se u tome da vazduh nakon zagrevanja može da bude veoma suv, pa samo provetravanje neće rešiti problem, pa je bolje u startu sprečiti problem tako što nećete pregrejati stan.

(Kurir.rs/LepoteSrbije)

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