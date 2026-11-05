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Došla nam je jesen, što nosi sa sobom mnogo pozitivnih i negativnih stvari, a u ovu drugu grupu definitivno možemo da uvrstimo sušenje veša, koje bi narednih meseci moglo da bude prava noćna mora.

Umesto da za nekoliko sati sve bude suvo, vlažna odeća može da se suši čak i danima, a kako ubrzati ovaj proces potražili smo – gde drugo? – u Skandinaviji!

Kako su stanovnici Švedske, Danske i Finske pravi majstori svakodnevice na niskim temperaturama, oni su, naravno, pronašli jednostavan trik za brže sušenje veša za koji vam nije potrebna nikakva posebna oprema.

Zapravo, dovoljan je jedan veliki peškir i nekoliko minuta!

Reč je o "burito metodi", odnosno tehnici uvijanja mokre odeće u peškir kako bi se iz tkanine uklonilo što više vode pre nego što je okačite da se prirodno osuši.

Kako izvesti skandinavski trik s peškirom za brže sušenje veša?

1. Najpre raširite veliki, suv peškir na ravnoj površini, poput kreveta ili stola.

2. Preko njega položite mokar komad odeće, pa zajedno sa peškirom počnite da ga uvijate u čvrstu rolnu, kao kad pravite tortilju ili burito.

3. Kada napravite rolnu, pritisnite je rukama ili blago pritisnite kolenima kako bi peškir upio što više vode iz odeće. Ne morate da primenjujete preveliku silu, već je važno da pritisak bude prilagođen materijalu, naročito ako je u pitanju osetljiva tkanina.

4. Nakon nekoliko minuta odmotajte peškir.

Odeća bi trebalo da bude znatno manje vlažna, pa će joj za potpuno sušenje na žici ili sušaljci biti potrebno mnogo manje vremena!

Ovaj trik je obradio i Tor Rider, poznati norveški stručnjak za organizaciju, koji je na svom YouTube kanalu Organizing TV objasnio da je ovom metodom moguće ukloniti i do 80 odsto vlage za svega nekoliko minuta. Verovali mu ili ne, vredi probati!

VIDEO: Kako da sušite veš u stanu