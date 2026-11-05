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Influenserka koja na Instagramu objavljuje pod imenom Adelaide Bites naišla je u prodavnici na ćevapčiće, odnosno njihovu verziju pod nazivom Beef Chevapchichis, i odlučila da ih iskoristi na prilično neočekivan način.

Jelo koje je napravila i objavila na svom profilu izazvalo je veliku pažnju. Ona je spojila skoro nespojive ukuse i napravila pitu za koju tvrdi da je fantastičnog ukusa.

Evo kako izgleda njeno jelo od ćevapa i bundeve kojim se pohvalila:

Za pripremu ove pite potrebni su:

jedno pakovanje goveđih ćevapčića;

lisnato testo;

spanać;

mocarela;

bundeva;

so i biber.

Priprema počinje pečenjem bundeve u rerni dok ne omekša i dobije zlatnu boju. U međuvremenu se ćevapčići pripremaju u tiganju, a zatim se seku na manje komade.

U posudu za pečenje postavlja se lisnato testo, preko kojeg se ređaju spanać i mocarela, a potom i pečena bundeva i komadići mesa. Za kraj se koristi još jedan list lisnatog testa, isečen na tanke trake koje se prepliću preko nadeva kako bi se dobio dekorativni izgled pite.

ćevapčići sa bundevom Foto: adelaide.bites/instagram

Sve se zatim peče dok testo ne postane vazdušasto, hrskavo i zlatno.

I dok je za nju ovo još jedan zanimljiv način da iskoristi namirnice iz lokalnog supermarketa, na Balkanu bi recept verovatno izazvao prilično burnu raspravu. Jer ćevapčići su kod nas mnogo više od običnog komada mesa – oni imaju svoja pravila, tradiciju i način na koji se jedu.

(Kurir.rs/Ona)