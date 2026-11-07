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Mnoge domaćice priznaju da nije uvek jednostavno postići ukus i teksturu kakvu ima praseće pečenje iz prave pečenjare. Nekada je korica premekana, nekada se meso osuši, a ponekad jednostavno nedostaje onaj poseban šmek.

Međutim, postoji jednostavan trik koji može da napravi veliku razliku, a ne zahteva nikakve skupe začine ni komplikovane marinade. Reč je o običnom sirćetu! Ovaj sastojak, koji postoji u svakoj kuhinji, koristi se za premazivanje kožice, a uz pravilnu pripremu i dobru temperaturu može da pomogne da ona dobije lepu, hrskavu završnicu. Probajte, i vaše pečenje biće sočno kao da je upavo stiglo iz pečenjare.

Potreban je komad prasetine od oko tri kilograma – but, plećka ili drugi deo sa kožicom, prema želji. Meso najpre treba dobro oprati, a zatim temeljno osušiti papirnim ubrusima. Ovaj korak nikako nemojte preskakati, jer je suva površina jedan od najvažnijih preduslova za hrskavu koricu.

Praseće pečenje Foto: Tatjana Stamenković

Oštrim nožem zasecite kožu u obliku kockica ili napravite paralelne zareze, vodeći računa da ne zasečete duboko u meso. Zatim sve dobro posolite, a kožicu premažite sirćetom. Sirće daje blagu kiselost površini, ali za savršeno krckavu koricu posebno su važni i dobro osušena koža, so i dovoljno visoka temperatura tokom završne faze pečenja.

Pripremljenu prasetinu stavite u pleh sa malo ulja, tako da kožica bude okrenuta nagore. Na dno sipajte jednu do dve šolje vode, tek toliko da prekrije površinu pleha. Rernu prethodno zagrejte na 250 stepeni, a kada ubacite meso, temperaturu smanjite na 160. Za komad težak tri kilograma predviđeno je oko pet sati pečenja, uz prilagođavanje vremena veličini mesa.

Jedan od zanimljivih detalja jeste i prelivanje pivom.Tokom pečenja, otprilike jednom na sat, meso možete pažljivo preliti sokovima iz pleha i malo piva, kako bi dobilo dodatnu aromu. Otprilike sat vremena pre završetka pečenja kožicu ponovo premažite malom količinom sirćeta. Ako na kraju nije dovoljno rumena i hrskava, kratko pojačajte temperaturu rerne, vodeći računa da ne zagori.

Praseće pečenje Foto: Kurir/D.Č.

Kada je pečenje gotovo, nemojte odmah posezati za nožem. Ostavite ga da se odmori najmanje 20 do 30 minuta, kako bi se sokovi u mesu ravnomernije rasporedili. Kožicu ne pokrivajte tako da se ispod folije stvara para, jer može da omekša.

Na kraju, najvažnije je strpljenje. Dobro pečenje ne voli žurbu, a kada se spoje kvalitetno meso, pravilna priprema i odgovarajuća temperatura, iz rerne može da izađe ručak zbog kog će svi tražiti bar još jedno parče.

(Kurir.rs/Najžena)

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