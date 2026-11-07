Pečenje iz rerne biće sočno kao da ste ga doneli iz najbolje pečenjare: Tajna je u jednom sastojku koji svi imamo u kuhinj
- Za hrskavu koricu prasećeg pečenja ključni su suva koža, so i premazivanje sirćetom pre pečenja.
- Meso od oko tri kilograma peče se na 160 stepeni, posle početnog zagrevanja rerne na 250, oko pet sati.
- Tokom pečenja može da se preliva sokovima i malo piva, a na kraju treba da odmori 20 do 30 minuta.
Mnoge domaćice priznaju da nije uvek jednostavno postići ukus i teksturu kakvu ima praseće pečenje iz prave pečenjare. Nekada je korica premekana, nekada se meso osuši, a ponekad jednostavno nedostaje onaj poseban šmek.
Međutim, postoji jednostavan trik koji može da napravi veliku razliku, a ne zahteva nikakve skupe začine ni komplikovane marinade. Reč je o običnom sirćetu! Ovaj sastojak, koji postoji u svakoj kuhinji, koristi se za premazivanje kožice, a uz pravilnu pripremu i dobru temperaturu može da pomogne da ona dobije lepu, hrskavu završnicu. Probajte, i vaše pečenje biće sočno kao da je upavo stiglo iz pečenjare.
Potreban je komad prasetine od oko tri kilograma – but, plećka ili drugi deo sa kožicom, prema želji. Meso najpre treba dobro oprati, a zatim temeljno osušiti papirnim ubrusima. Ovaj korak nikako nemojte preskakati, jer je suva površina jedan od najvažnijih preduslova za hrskavu koricu.
Oštrim nožem zasecite kožu u obliku kockica ili napravite paralelne zareze, vodeći računa da ne zasečete duboko u meso. Zatim sve dobro posolite, a kožicu premažite sirćetom. Sirće daje blagu kiselost površini, ali za savršeno krckavu koricu posebno su važni i dobro osušena koža, so i dovoljno visoka temperatura tokom završne faze pečenja.
Pripremljenu prasetinu stavite u pleh sa malo ulja, tako da kožica bude okrenuta nagore. Na dno sipajte jednu do dve šolje vode, tek toliko da prekrije površinu pleha. Rernu prethodno zagrejte na 250 stepeni, a kada ubacite meso, temperaturu smanjite na 160. Za komad težak tri kilograma predviđeno je oko pet sati pečenja, uz prilagođavanje vremena veličini mesa.
Jedan od zanimljivih detalja jeste i prelivanje pivom.Tokom pečenja, otprilike jednom na sat, meso možete pažljivo preliti sokovima iz pleha i malo piva, kako bi dobilo dodatnu aromu. Otprilike sat vremena pre završetka pečenja kožicu ponovo premažite malom količinom sirćeta. Ako na kraju nije dovoljno rumena i hrskava, kratko pojačajte temperaturu rerne, vodeći računa da ne zagori.
Kada je pečenje gotovo, nemojte odmah posezati za nožem. Ostavite ga da se odmori najmanje 20 do 30 minuta, kako bi se sokovi u mesu ravnomernije rasporedili. Kožicu ne pokrivajte tako da se ispod folije stvara para, jer može da omekša.
Na kraju, najvažnije je strpljenje. Dobro pečenje ne voli žurbu, a kada se spoje kvalitetno meso, pravilna priprema i odgovarajuća temperatura, iz rerne može da izađe ručak zbog kog će svi tražiti bar još jedno parče.
(Kurir.rs/Najžena)
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