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Obično se period novogodišnjih praznika i kićenje jelke vezuje za što više ukrasa, šarenilo i lampione. Tada ne postoji kičasto i previše, jer su praznici i "sve je dozvoljeno". Ipak, poslednjih godina je u trendu kićenje jelke u minimalističkom stilu, koji se ispostavlja da je veoma sofisticiran i romantičan.

Jedna od poznatih ličnosti koja je u potpunosti prihvatila ideju da je "manje više" jeste i Kloe Kardašijan.

Njena novogodišnja jelka od pre nekoliko godina i dalje je jedan od najboljih primera kićenja bez ukrasa i podsetnik da neke ideje za ukrašavanje nikada ne izlaze iz mode.

Ako vam kićenje jelke pada teško ili vas mrzi da idete i da kupujete ukrase, možda bi vam dobrodošlo da znate da novogodišnja jelka može savršeno da izgleda i ako je ukrasite "samo" lampicama.

Kao što vidimo i na jelci Kloe Kardašijan, njen jedini ukras je gusta kaskada treperavih toplobelih LED lampica, što omogućava da prirodna silueta jelke zauzme centralno mesto.

To je možda nekonvencionalan pristup, ali "gola" estetika ima bezvremenski kvalitet, nudeći nežniju i promišljeniju vrstu praznične atmosfere koja se ne oslanja na obilje ukrasa da bi ostavila utisak.

Bez obzira da li izaberete mirisnu pravu jelu ili lepo oblikovanu veštačku jelku, puštanje njenog prirodnog oblika da sija može biti podjednako upečatljivo kao i jako ukrašena dekoracija.

- Minimalistički pristup za vreme Božića je odličan način da se fokusirate na kvalitet umesto na kvantitet i da budete pažljiviji u načinu na koji ukrašavate za prazničnu sezonu- kaže stručnjakinja za trendove Dejna Isom Džonson.

Kloe nije jedina poznata ličnost koja se zalaže za ovaj nenametljivi stil. Trend "gole jelke" su prigrlile i Viktorija Bekam, Mišel Fajfer, kao i Džulijen Mur i sve pokazuju kako uzdržaniji pristup može da bude jednako poseban kao i tradicionalni, ukrasni aranžman.

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