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Potrebne su vam kore od dve banane, šolja vode i dve kašičice sode bikarbone. A ako se pitate zašto se uopšte dodaje kora, odgovor je u teksturi. Kad je izblendate, dobijete smesu koju je lako naneti sunđerom.

Šta možete da očistite pastom od kore banane?

Kako prenosi The Coolist, pasta se koristi za blage nečistoće na površinama koje mogu da se prebrišu vlažnom krpom. Možete da je isprobate na plastičnoj saksiji sa tragovima zemlje, unutrašnjosti kante za smeće ili na kofama i plastičnim posudama pre uobičajenog pranja.

Glavni posao obavlja soda bikarbona. Njena sitna zrnca pomažu da blagim trljanjem skinete površinsku prljavštinu, a soda može da ublaži i neprijatne mirise. Izblendana kora daje smesi gustinu, pa možete da je rasporedite tamo gde je potrebno.

Soda bikarbona Foto: Profimedia

Kako se pravi pasta od kore banane i sode bikarbone?

- Isecite kore od dve banane na sitnije komade.

- Ubacite ih u blender, dodajte šolju vode i blendirajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

- Umešajte dve kašičice sode bikarbone.

- Nanesite smesu mekim sunđerom ili krpom, ostavite je da deluje nekoliko minuta, pa blago istrljajte.

- Ostatke paste uklonite čistom, vlažnom krpom.

Prvo je isprobajte na skrivenom mestu

U tekstu koji prenosi ovaj trik nema testa koji pokazuje koliko je smesa delotvorna niti podataka o tome kako različite površine reaguju na nju. Zato prvo nanesite malo paste na deo koji se ne vidi, pa proverite da li ostavlja trag. Napravite samo onoliko koliko ćete potrošiti istog dana.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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