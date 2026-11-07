Slušaj vest

Pre nego što uopšte dodirnete svetiljku, stručnjaci za čišćenje upozoravaju na ključne bezbednosne korake. Isključite struju i sačekajte da se svetiljka i sve sijalice na lusteru potpuno ohlade.

Postavite ceradu ili veliko zaštitno platno direktno ispod lusterа kako biste zaštitili podne obloge i sakupili svu prašinu koja bude padala. Ako koristite merdevine ili stolicu na rasklapanje, obavezno se uverite da su potpuno stabilne i da vas mogu bezbedno držati.

Tajni alat: Teleskopska četka ili brzi "uradi-sam" trik sa metlom

Za čišćenje teško dostupnih plafonjerki i lusterа u hodniku ili trpezariji, profesionalci izdvajaju jedan nezamenljiv alat:

Produživa četka za prašinu: Ronda Vilson, stručnjak za kvalitet čišćenja sa više od 20 godina iskustva, savetuje da koristite četku sa teleskopskom drškom koja sakuplja prašinu. Izvucite dršku do pune dužine i nežno prebrišite površine. Ako nemate merdevine pri ruci, četku možete pričvrstiti i na produživi teleskopski štap.

Genijalna "uradi-sam" alternativa: Ako nemate specijalnu teleskopsku četku, stručnjak za čišćenje Kejli Hil predlaže da krpu od mikrofibera pričvrstite na sam vrh drške od metle i njome dohvatite visoke svetiljke.

Čišćenje lustera Foto: Darya Petrenko / Alamy / Profimedia

Suvo pa vlažno: Nakon što uklonite labavu prašinu, četku možete blago navlažiti vodom ili sredstvom za čišćenje stakla, a zatim na kraju prebrisati suvom četkom kako ne bi ostalo nimalo vlage.

Kako očistiti kristalne lustere bez oštećenja?

Čišćenje raskošnih lusterа zahteva poseban pristup, a Kejli Hil preporučuje sledeću metodu:

1. Radite sekciju po sekciju: Tako je proces daleko pregledniji i sigurni ste da nijedan deo niste preskočili.

2. Prvo brisanje: Svaki element lusterа najpre pažljivo prebrišite navlaženom krpom od mikrofibera.

3. Sredstvo za staklo (ali ne direktno!): Umesto da sprej prskate direktno na luster, poprskajte sredstvo za čišćenje stakla na novu, suvu krpu od mikrofibera i njome detaljno očistite svaki detalj.

Trik za viseće svetiljke (visilice) i plafonjere

Ako je moguće, skinite abažur i prebrišite ga sunđerom koji ne grebe površinu kako biste uklonili otiske prstiju i lepljivu masnoću. Staklene svetiljke ili modele od nerđajućeg čelika možete često potpuno rastaviti i operete ih u sudoperi pomoću vode i sapuna za dubinsko pranje.

Prvo prebrišite prašinu krpom od mikrofibera, a zatim upotrebite sunđer kako biste uklonili tvrdokorniju i lepljivu prljavštinu.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Savet za brisanje prašine