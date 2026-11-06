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Obrišete komodu u subotu, a čim u nedelju kroz prozor uđe sunce, opet vidite onaj tanki sivi sloj. Ako vam je taj prizor poznat, Krstarica prenosi kućni trik za koji su vam potrebni voda, meka krpa i nekoliko kapi glicerina.

Kako se koristi glicerin za brisanje prašine?
U posudu sa vodom dodajte dve do tri kapi glicerina. Umočite krpu od mikrofibera, dobro je iscedite i prebrišite policu ili komodu. Krpa treba da bude blago vlažna, tek toliko da pokupi prašinu bez ostavljanja mokrih tragova.

Žena u gumenim rukavicama i ljubičastom krpom briše prašinu
Trikovi za brisanje prašine zlata su vredni Foto: Shutterstock

Trik prvo isprobajte na delu površine koji se ne vidi. Za parket, neobrađeno drvo i kožni nameštaj držite se uputstva za održavanje, jer ono što odgovara jednoj površini može da ostavi trag na drugoj.

Prašina neće biti tu 10 dana
Koliko brzo će se prašina vratiti zavisi i od toga koliko često otvarate prozore, imate li kućne ljubimce i koliko tekstila ima u sobi. Zato je deset dana bez prašinepreviše konkretno obećanje za trik sa nekoliko kapi glicerina.

Ono što možete da primenite i bez dodataka jeste brisanje blago vlažnom krpom od mikrofibera. Krenite od najviših polica, pa se spuštajte ka komodama i stolovima. Pod ostavite za kraj, da ne biste dva puta čistili prašinu koja padne dok brišete nameštaj.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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 VIDEO: Svet za brisanje prašine

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SAVET ZA BRISANJE PRAŠINE Izvor: tiktok/clean.with.jie