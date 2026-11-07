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Novi advent kalendar brenda Skims, u vlasništvu Kim Kardašijan, postao je predmet ismevanja na internetu nakon što je jedna korisnica TikToka objavila video otvaranja svih 12 prozorčića.

Snimak je u kratkom roku postao viralan i trenutno ima više od 34 miliona pregleda, a u njemu autorka otvara kalendar s dodacima koji košta 188 evra ipokazuje sve veću frustraciju sadržajem.

Visoka cena za skroman sadržaj

Autorka videa pred kamerom otvara svaki odeljak i pokazuje razočaranje dok vadi predmete poput bretela za brushalter, gumica za kosu, privezaka, kopči, češlja i sunđeraste igračke. Većinu komentatora naljutila je upravo cena od 188 evra, a mnogi smatraju da je iznos preteran u odnosu na procenjenu vrednost sadržaja.

Zvanična stranica brenda Skims ovaj proizvod opisuje kao kalendar s dodacima i navodi kakvi predmeti se mogu očekivati.

Skims advent kalendar Foto: skims.com

"Dvanaest dana za slavlje. Odbrojavajte dane do praznika uz ovaj Skims advent kalendar s dodacima koji donosi dvanaest zabavnih iznenađenja. Od dodataka za kosu do privezaka i još mnogo toga, odmotajte kombinaciju razigranih sitnica i svakodnevnih favorita. Sve je upakovano u prazničnu kutiju advent kalendara", stoji u opisu proizvoda.

Komentari na društvenim mrežama

Deo korisnika pohvalio je autorku videa jer je kupila kalendar i pokazala njegov sadržaj, čime je, kako navode, odvratila druge od kupovine. "150 dolara je suludo za stvari koje vrede možda 20", napisala je jedna osoba, dok je drugi komentator sadržaj uporedio s jeftinim proizvodima s platforme Temu.

Kim Kardašijan Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Prevarili su te, devojko, ali si upravo spasila novčanike mnogima", dodao je drugi korisnik. Jedna osoba je kalendar nazvala "kutijom punom neslanih šala", a druga je napisala: "Znači, u suštini sve ono što mi upadne između sedišta u autu". Oba komentara prikupila su više od milion lajkova.

"Ovo su sve stvari koje sam upravo bacila dok sam pospremala noćni ormarić", zaključuje jedan od komentara.

Foto: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Rasprodat uprkos kritikama

Uprkos brojnim negativnim reakcijama, interesovanje za kalendar očito nije izostalo. Advent kalendar trenutno je rasprodat na zvaničnoj internet stranici brenda Skims, gde je za evropsko tržište istaknuta cena od 188 evra.

Zainteresovani kupci mogu da se prijave na listu čekanja kako bi dobili obaveštenje ako kalendar ponovo bude dostupan.

Modni brend iza kog stoji Kim Kardašijan

Skims je američki modni brend koji je Kim Kardašijan osnovala 2019. godine zajedno s poslovnim partnerima Džensom i Emom Grede. U početku je bio usmeren na odeću za oblikovanje tela, a s vremenom je proširio ponudu na donji veš, brushaltere, pidžame, odeću za svakodnevno nošenje i modne dodatke.

Brend je postao poznat po minimalističkom dizajnu, širokom rasponu veličina i kampanjama u kojima učestvuju brojne svetske zvezde.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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