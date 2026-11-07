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Pihtije su nezaobilazan specijalitet na srpskoj trpezi tokom zimskih meseci, a posebno u vreme slava. Mogu se poslužiti kao predjelo, ali i kao glavno jelo, a mnogi ih smatraju pravim delikatesom. Ipak, domaćice dobro znaju da njihova priprema nije uvek jednostavna.

Često se dogodi da nakon višesatnog kuvanja pihtije ne uspeju dovoljno da se stegnu. Srećom, postoji jednostavan trik uz koji ćete izbeći ovaj problem i svaki put dobiti savršeno želiran specijalitet.

pihtije Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Kako da proverite da li će se pihtije stegnuti?

Pihtije se kuvaju dugo, gotovo ceo dan, odnosno najmanje šest do sedam sati, u zavisnosti od jačine šporeta i vrste mesa.

Kada primetite da je tečnost postala lepljiva, sklonite šerpu sa vatre i ostavite je da se malo prohladi. Zatim izvadite meso i kosti. Pravi trenutak za to je kada se količina tečnosti smanji na približno trećinu početne zapremine.

A onda sledi mali trik koji iskusne domaćice redovno koriste.

Uzmite nekoliko kašika tečnosti iz šerpe i sipajte ih na tacnu. Iznesite je na terasu ili prozor, ako temperature nisu ispod nule, ili je stavite u hladniju prostoriju, odnosno frižider. Sačekajte desetak minuta i proverite rezultat.

Ako se tečnost stegla, pihtije su spremne i nema potrebe da ih ponovo kuvate. Međutim, ukoliko je i dalje retka, šerpu vratite na ringlu i dodajte kosti i kožice kako bi se još malo kuvale i ispustile želatin.

Za to vreme usitnite kuvano meso, a zatim ponovite test. Ovaj postupak ponavljajte sve dok ne dobijete tečnost koja se pravilno steže.

Pihtije Foto: Shuterstock

Kako pravilno pripremiti i naliti pihtije?

Kada test pokaže da je tečnost dovoljno ukuvana, sklonite šerpu sa šporeta. Kašikom uklonite masnoću koja se nakupila na površini, a zatim tečnost procedite kroz gustu cediljku.

Usitnjeno meso rasporedite u tanjire, tepsije ili druge posude, pa ga prelijte pripremljenom tečnošću pomoću kutlače.

Pihtije ostavite na hladnom mestu dok se potpuno ne ohlade i stegnu.