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Brend Skims, koji je osnovala Kim Kardašijan, našao se na meti kritika zbog svog advent kalendara. Kupci su ostali razočarani sadržajem kalendara koji u SAD košta 148 dolara, a na evropskoj verziji zvanične stranice čak 188 evra. Umesto proizvoda koje su očekivali za tu cenu, u njemu su pronašli gumice za kosu, ukosnice i priveske za ključeve. Nakon brojnih negativnih reakcija na društvenim mrežama, Skims je odlučio da ponudi povraćaj novca, piše TODAY.com.

Neki korisnici društvenih mreža su kalendar proglasili "prevarom" i "najgorim advent kalendarom ikada". U izjavi za TODAY.com od 8. novembra portparol Skimsa potvrdio je da je kompanija upoznata s kritikama i priznao da "nekima kalendar nije ispunio očekivanja".

Skims advent kalendar Foto: skims.com

Kupcima ponudili povraćaj novca

Iz Skimsa su poručili da su već kontaktirali sve koji su kupili kalendar i ponudili im dve mogućnosti. "Lično smo kontaktirali svakog kupca koji je kupio kalendar i ponudili mu izbor između punog povraćaja novca ili kredita koji može da iskoristi za kupovinu drugih Skimsovih proizvoda", stoji u izjavi.

"Želimo da svaki kupac bude istinski zadovoljan onim što dobije od Skimsa. Njihovo mišljenje nam je važno i direktno će uticati na način na koji ćemo pristupati budućim lansiranjima proizvoda", dodali su.

Šta se nalazi u kalendaru?

Na zvaničnoj stranici Skimsa proizvod je predstavljen kao advent kalendar s modnim dodacima, a sadrži 12 iznenađenja. Među njima su privesci za ključeve, različite gumice za kosu, kopče, ukosnice i džepno ogledalce.

Uprkos brojnim kritikama, kalendar je rasprodat, a zainteresovani kupci mogu da se prijave na listu čekanja.

Nakon što se pojavio u prodaji, društvenim mrežama su počeli da se šire snimci razočaranih kupaca koji otvaraju kalendar i pokazuju šta su dobili. Jedan takav snimak, objavljen 5. novembra, do objave ovog teksta prikupio je više od 63 miliona pregleda.

"Nadam se da je ovo šala"

Među onima koji su javno izrazili nezadovoljstvo bila je i influenserka Kajla Rajan. "Nadam se da je ovo neka šala i da se u poslednjem prozorčiću nalazi poklon-kupon od 150 dolara kako bih dobila sav svoj novac nazad", rekla je tokom otvaranja kalendara.

Jedna korisnica Threadsa uporedila je njegov sadržaj sa sitnicama koje se mesecima skupljaju na dnu torbe. "Ne mogu da verujem da već mesecima na dnu torbe nosim Skimsov advent kalendar. Kakvo iznenađenje", našalila se.

Foto: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Brojni korisnici smatraju da sadržaj kalendara ni približno ne opravdava njegovu cenu.

"Upravo sam gledala devojku na TikToku kako otvara Skimsov advent kalendar i stvarno sam uvređena. 148 dolara za to?! Ne mogu da verujem da je Kim stavila nekoliko gumica za kosu, kopči i privezaka u kutiju, zalepila na nju natpis SKIMS i očekivala da će se ljudi praviti da je to luksuz. Ta kutija ne vredi ni 20 dolara. Budimo ozbiljni", napisala je jedna korisnica.

Druge je iznenadilo što se u kalendaru brenda koji je poznat po odeći i donjem vešu nije našao baš nijedan odevni predmet.

Kim Kardašijan Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Da SKIMS, koji je brend ODEĆE, u svoj božićni advent kalendar ne stavi nijedan komad odeće, stvarno je suludo i smešno. 150 dolara za ukosnice, gumice za kosu i božićne ukrase. Vau", napisala je druga korisnica.

Kalendar je postao predmet sprdnje

Na društvenim mrežama pojavile su se i brojne šale na račun sadržaja kalendara.

"Taj Skimsov advent kalendar izgleda kao ono što bih pronašla na podu kad bih odmakla uzglavlje kreveta od zida", napisala je jedna osoba. Druga se našalila: "Uf. Moja mačka je videla Skimsov advent kalendar i sad ne prestaje da priča o njemu."

Foto: STAR CHANNEL/ 20th Television

Neki smatraju da su kupci sami odgovorni

Ipak, nisu svi stali na stranu nezadovoljnih kupaca. Deo korisnika društvenih mreža istakao je da je sadržaj kalendara bio naveden u opisu proizvoda na zvaničnoj stranici Skimsa.

"Ako je sadržaj bio unapred naveden, a vi ste ignorisali opis, potrošili 148 dolara i onda se ponašali kao da ste potpuno zatečeni onim što ste dobili, deo odgovornosti snosite i VI", poručio je jedan komentator.

Međutim, na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da je detaljniji popis proizvoda dodat tek nakon što su krenule kritike. Te tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene, pa nije moguće sa sigurnošću utvrditi koliko su informacija kupci imali pre narudžbine.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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