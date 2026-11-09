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Kada kažemo da je pečenje „zaleđeno u frižideru“, zapravo mislimo na zamrzivač. U običnom delu frižidera, na temperaturi do četiri stepena, pečeno meso može da stoji svega tri do četiri dana.

U zamrzivaču, na temperaturi od minus 18 stepeni ili nižoj, može da ostane znatno duže. Prema smernicama za bezbedno čuvanje hrane, termički obrađeno meso može da se čuva zamrznuto između dva i šest meseci.

Ipak, najukusnije će biti ako ga pojedete u prva dva do tri meseca. Posle toga možda i dalje može biti bezbedno ukoliko je sve vreme bilo pravilno zamrznuto, ali će postepeno gubiti sočnost, miris i kvalitet.

Kako pravilno zamrznuti pečenje?

Pečenje bi trebalo spakovati čim se ohladi, a najkasnije u roku od dva sata nakon završetka obroka. Ako je satima stajalo na stolu, zamrzavanje neće poništiti ono što se u međuvremenu dogodilo sa hranom.

Meso isecite na veće komade ili porcije koje ćete kasnije moći odjednom da iskoristite. Uz svaki komad dodajte malo soka ili masnoće od pečenja, jer će to pomoći da meso ostane sočno.

Čvrsto ga umotajte u foliju, pa stavite u kesu za zamrzavanje ili posudu koja se hermetički zatvara. Što manje vazduha ostane oko mesa, manja je mogućnost da se ono isuši i dobije bele, suve mrlje poznate kao oštećenja od zamrzavanja.

Na pakovanju obavezno napišite datum. Bez oznake se lako dogodi da pečenje ostane u zamrzivaču mnogo duže nego što ste planirali.

Pečenje Foto: Tatjana Stamenković

Koliko može da stoji različito pečenje?

Pečena svinjetina, jagnjetina, junetina i teletina najbolje je da se potroše u roku od dva do tri meseca, iako pravilno zamrznuto kuvano ili pečeno meso može da sačuva prihvatljiv kvalitet i do šest meseci.

Pečena piletina i ćuretina takođe mogu da se čuvaju nekoliko meseci, ali se belo meso brže isušuje. Zato ga treba pažljivo upakovati i zamrznuti zajedno sa malo soka od pečenja.

Meso koje je već nekoliko dana provelo u frižideru ne bi trebalo zamrzavati u poslednjem trenutku samo da mu se produži trajanje. Najbolje je zamrznuti ga dok je još sveže, idealno istog ili narednog dana.

Kako se pečenje pravilno odmrzava?

Najbezbednije je da pečenje iz zamrzivača prebacite u frižider i ostavite da se polako odmrzava. Manjim porcijama obično je potrebna jedna noć, dok će veći komadi možda morati da stoje 24 do 48 sati.

Nemojte ga ostavljati da se odmrzava na kuhinjskom stolu. Spoljašnji deo mesa može predugo ostati na temperaturi pogodnoj za razmnožavanje bakterija, iako je sredina još zaleđena.

Odmrznuto pečenje zagrejte pokriveno, uz malo vode, bujona ili sačuvanog soka. Trebalo bi da bude vrelo i u sredini, odnosno da dostigne najmanje 74 stepena.

Pečenje Foto: RINA

Kako prepoznati da pečenje više nije za jelo?

Neprijatan ili kiselkast miris, lepljiva površina, promenjena tekstura i neuobičajena boja znakovi su da meso ne treba jesti.

Ipak, izgled i miris nisu uvek dovoljni da potvrde bezbednost hrane. Ako ne znate koliko je dugo pečenje stajalo na sobnoj temperaturi, kada je zamrznuto ili da li se u međuvremenu odmrzavalo, sigurnije je da ga ne koristite.

Najjednostavnije pravilo glasi: pečenje u frižideru čuvajte najviše tri do četiri dana, a u zamrzivaču ga potrošite u prva dva do tri meseca ako želite da zadrži najbolji ukus i sočnost.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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