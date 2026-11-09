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Kupus kiflice su tradiconalno pecivo i idealno su predjelo za brojne proslave. Jednostavno se prave, a lako se kombinuju uz brojna jela.

Da bi kupus kiflice bile mekane, vazdušaste i sočne, a ne suve i mrvičaste, postoji nekoliko malih trikova koji prave veliku razliku.

Sastojci:

Testo

500 ml mleka

1 kašika šećera

40 g svežeg kvasca

1 kašika soli

2 dl ulja

oko 900 g – 1 kg mekog brašna

Fil

250 g margarina ili masti (sobne temperature)

2 žumanca

1 kašičica soli

Za premazivanje

1 jaje

susam (po želji)

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Priprema

U mlako mleko dodajte šećer i izmrvljeni kvasac. Lagano promešajte i ostavite 10 minuta da kvasac nadođe. U veću posudu sipajte nadošao kvasac, dodajte ulje i so, pa postepeno dodajte brašno. Umestite glatko, mekano testo koje se ne lepi za ruke. Nemojte dodavati previše brašna. Treba da bude blago lepljivo, nikako tvrdo i zbijeno. Pokrijte krpom i ostavite da odmara oko 30 minuta. U posebnoj posudi umutite margarin (ili mast) sa žumancima i solju dok ne dobijete kremastu smesu. Nadošlo testo podelite na 3 ili 4 jednaka dela.

Svaki deo razvaljajte u pravougaonik, ravnomerno premažite filom, pa uvijte u rolat. Rolat secite na trouglove (kifle). Kifle poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite umućenim jajetom i po želji pospite susamom. Ostavite još 10–15 minuta da malo narastu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok kifle ne dobiju lepu zlatno-smeđu boju. Odmah nakon pečenja ih pokrijte, premažite ih tanko puterom ili uljem, pa pokrijte čistom kuhinjskom krpom 10–15 minuta. Para će omekšati koricu.