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Alis Huang žena koja se našla u središtu afere koja potresa kompaniju Nvidia, kineska je poslovna žena i bivša direktorka singapurske kompanije Megaspeed International.

Američke obaveštajne službe sumnjaju da je radila za kinesku tajnu službu i da je preko bliskog odnosa sa direktorom Nvidije Džensenom Huangom pokušavala da dođe do informacija o najnaprednijim čipovima za veštačku inteligenciju.

Alis Huang Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Ko je zapravo Alis Huang?



Alis Huang, poznata i kao Huang Le, državljanka je Kine. Bila je na rukovodećoj poziciji u kompaniji Megaspeed International, sa sedištem u Singapuru, koja se bavi iznajmljivanjem računarske infrastrukture za razvoj i pokretanje sistema veštačke inteligencije.

Prema podacima iz kineske poslovne baze, navodno je ranije radila u banci HSBC, kao i na kineskim televizijama CCTV i Hunan TV. Međutim, novinari agencije AFP nisu uspeli nezavisno da potvrde njenu biografiju, pa ove podatke treba uzeti sa rezervom.

Zanimljivo je da Alis i Džensen Huang imaju isto prezime, ali nisu u rodbinskoj vezi.

Alis Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimed

Kako je upoznala direktora Nvidije?

Njih dvoje su fotografisani zajedno na jednom poslovnom događaju 2024. godine, a ponovo su privukli pažnju javnosti u maju 2025, tokom tehnološkog sajma Komputeks u Tajpeju.

Na snimcima sa večere koju je organizovao Džensen Huang vidi se kako mu Alis prilazi, ljubi ga u obraz i dodiruje po leđima. Prema medijskim izveštajima, njih dvoje su kasnije napustili restoran istim automobilom.

Američki mediji su potom objavili da su obaveštajne službe procenjivale da je njihov odnos bio romantične prirode. Džensen Huang je 8. novembra 2026. u poruci zaposlenima priznao da je bio neveran supruzi i izvinio se porodici, ali nije imenovao ženu o kojoj je reč.

Alis Huang Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Zašto je optužuju da je kineska špijunka?

Sumnje američkih vlasti povezane su sa kompanijom Megaspeed, koja je bila pod istragom zbog mogućeg zaobilaženja američkih ograničenja za izvoz naprednih čipova u Kinu.

Sjedinjene Američke Države godinama ograničavaju prodaju najnaprednijih Nvidijinih procesora Kini, jer se smatra da bi mogli da se koriste i u vojne svrhe. Prema pisanju Njujork tajmsa, američki obaveštajci veruju da je Alis regrutovana kako bi prikupljala informacije o Džensenu Huangu i pokušala da utiče na dostupnost američkih čipova kineskom tržištu.

Pominje se i da je Megaspeed bila pod istragom zbog mogućeg preusmeravanja čipova kineskim kompanijama. Ipak, nema javno potvrđenih dokaza da je Alis lično učestvovala u nezakonitom prebacivanju tehnologije.





Kina odbacuje optužbe, Nvidia pokrenula istragu



Kineske vlasti odbacile su navode o špijunaži, nazivajući ih neosnovanim optužbama i pokušajem blaćenja Kine.

Nvidia je, u međuvremenu, pokrenula nezavisnu istragu kako bi utvrdila da li je njen direktor zaista bio meta strane obaveštajne operacije i da li su poverljive informacije kompanije mogle biti ugrožene. Kompanija je saopštila da nema razloga da veruje da su poslovne tajne ili nacionalna bezbednost bili kompromitovani.

Alis Huang se do sada nije javno oglasila povodom optužbi, a njena trenutna uloga u kompaniji Megaspeed nije sasvim jasna.





Dakle, Alis Huang nije javno potvrđena špijunka, već poslovna žena koju američke obaveštajne službe, prema medijskim izveštajima, sumnjiče da je radila za Kinu. Afera je posebno eksplozivna zbog navodne ljubavne veze sa jednim od najmoćnijih ljudi u svetskoj tehnološkoj industriji – direktorom Nvidije Džensenom Huangom.