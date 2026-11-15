"Slane bombone" – i slavsko predjelo i ukras: Ne mesi se testo, pravi se za 5 minuta, a svi će vam tražiti recept
- Brzo predjelo od lisnatog testa pravi se za nekoliko minuta, bez čekanja da testo nadođe i bez komplikovanog oblikovanja.
- U testo idu topljeni sir, kačkavalj i viršle, a bombone se premažu jajetom, pospu susamom i peku na 180 stepeni.
Treba vam brzo, ukusno i dekorativno predjelo za slavsku trpezu? Ovo neodoljivo pecivo od lisnatog testa je fenomenalna ideja jer izgleda prelepo na trpezi, a više je nego ukusno!
Priprema traje tek nekoliko minuta, a sjajni su zalogajčići dok se čeka bogat slavski ručak.
Sastojci:
lisnato testo (1 list)
topljeni sir (4 lista)
kačkavalj (sečen na kockice)
viršle (4 komada)
1 jaje
susam po ukusu
Priprema
1. Isecite lisnato testo na četiri pravougaonika, pa na svaki stavite topljeni sir. Ako imate manje viršle, slobodno od testa napravite više pravougaonika da biste dobili više "bombonica".
2. Presecite viršle po sredini, tako da krajevi ostanu netaknuti, pa u zasečen deo ubacite po kocku kačkavalja.
3. Stavite viršlu na topljeni sir na lisnatom testu, pa testo umotajte tako da dobijete oblik bombone, kao u snimku.
4. Poređajte ih po plehu koji ste obložili papirom za pečenje, pa zasecite blago nožem dijagonalno po vrhu da dobijete atraktivan izgled peciva.
5. Premažite testo umućenim jajetom, pospite susamom, pa pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni dok ne bude fine, zlatne nijanse.
Priprema slanih bombona od lisnatog testa korak po korak
(Kurir.rs/Glossy)
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