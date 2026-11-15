Slušaj vest

Treba vam brzo, ukusno i dekorativno predjelo za slavsku trpezu? Ovo neodoljivo pecivo od lisnatog testa je fenomenalna ideja jer izgleda prelepo na trpezi, a više je nego ukusno!

Priprema traje tek nekoliko minuta, a sjajni su zalogajčići dok se čeka bogat slavski ručak.

Sastojci:

lisnato testo (1 list)
topljeni sir (4 lista)
kačkavalj (sečen na kockice)
viršle (4 komada)
1 jaje
susam po ukusu

Priprema
1. Isecite lisnato testo na četiri pravougaonika, pa na svaki stavite topljeni sir. Ako imate manje viršle, slobodno od testa napravite više pravougaonika da biste dobili više "bombonica".

2. Presecite viršle po sredini, tako da krajevi ostanu netaknuti, pa u zasečen deo ubacite po kocku kačkavalja.

3. Stavite viršlu na topljeni sir na lisnatom testu, pa testo umotajte tako da dobijete oblik bombone, kao u snimku.

4. Poređajte ih po plehu koji ste obložili papirom za pečenje, pa zasecite blago nožem dijagonalno po vrhu da dobijete atraktivan izgled peciva.

5. Premažite testo umućenim jajetom, pospite susamom, pa pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni dok ne bude fine, zlatne nijanse.

Priprema slanih bombona od lisnatog testa korak po korak

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustiteŽenaKako da kupus kiflice budu sočne: Ovo nikako nemojte da dodajete u testo
kiflice-1.jpg
ŽenaJedna smesa, a 3 vrste najukusnijih slanih rolata: Efektno i kremasto predjelo koje se lako sprema, a nestaje začas
rolati
ŽenaRuska salata je dobila ozbiljnu konkurenciju: Ova kremasta susam salata prva nestaje sa slavskog stola
ruska salata
ŽenaJedna smesa, 5 različitih vrsta kuglica: Predjelo za slavu koje izgleda kao iz restorana
slane kuglice

 VIDEO: Kroketi od krompira

00:59
Kroketi od krompira Izvor: Instagram/Cookist wow