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Pihtije se kuvaju satima, a najgore je da tek sutradan, kad ih izvadite iz frižidera, shvatite da su ostale retke. Zato pre nego što rasporedite meso po tanjirima i nalijete ga, odvojite malo tečnosti iz šerpe. Dve kašike i jedna tacna dovoljne su da proverite da li je kuvanje gotovo.

Kako da proverite da li će se pihtije stegnuti?

Pihtije se kuvaju polako, na tihoj vatri, dok meso ne počne da se odvaja od kostiju, a tečnost ne postane lepljiva. To često traje šest do sedam sati, u zavisnosti od mesa i količine vode. Kada se tečnost ukuva na otprilike trećinu početne količine, vreme je za probu.

Sipajte dve kašike tečnosti na tacnu, tako da se razlije u tankom sloju, pa je stavite u frižider. Proverite je posle desetak minuta. Ako se ohlađena tečnost pretvorila u mekan žele, možete da nalijete pihtije.

Pihtije Foto: Profimedia

Ako je uzorak još mlak, ostavite ga da se dodatno ohladi. Ako je i hladan sasvim tečan, vratite šerpu na ringlu. Ostavite kožice i kosti da se još malo kuvaju na tihoj vatri, kako bi se tečnost dodatno ukuvala, pa ponovite probu na tacni.

Kad se proba na tacni stegne, vreme je za nalivanje

Izvadite meso, odvojite ga od kostiju i usitnite. Kašikom pokupite višak masnoće sa površine, pa tečnost procedite kroz gustu cediljku da u njoj ne ostanu sitne koščice.

Rasporedite meso u plitke posude ili duboke tanjire i prelijte ga kutlačom proceđene tečnosti. Ostavite pihtije da se stegnu u frižideru, najbolje preko noći.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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