Tiktokerka Odri, poznata kao bigbagaudrey, ispričala kako je lažnim Fejsbuk profilom raskrinkala bivšeg dečka

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Tiktokerka Odri, poznata pod korisničkim imenom @bigbagaudrey, postala je viralna nakon što je otkrila kako je bivšeg dečka uhvatila u prevari, iako nije imala nijedan konkretan dokaz da joj je neveran. Njena nesvakidašnja priča prikupila je više od 13 miliona pregleda i 6.500 komentara, a sve zahvaljujući zamci koju je mesecima pripremala.

Sumnja se pojavila kada je primetila da je njen tadašnji partner, tokom poslovnog putovanja, na Fejsbuku dodao nepoznatu devojku. Iako nije pronašla nikakve poruke niti dokaze o njihovom odnosu, odlučila je da proveri šta se zaista dogodilo.

Napravila lažni profil, pa sama sebi poslala poruku

Odri je proučila Fejsbuk profil devojke na koju je sumnjala, a zatim napravila lažni nalog koristeći njene fotografije i objave. Mesecima je pripremala plan, a odlučila je da ga sprovede tokom odmora sa dečkom i njegovom porodicom.

Jedne večeri, dok su svi zajedno sedeli za stolom, sa lažnog profila poslala je poruku samoj sebi.

- Hej. Nisam znala da ima devojku - napisala je, predstavljajući se kao žena sa kojom ju je partner navodno prevario.

Zatim je počela da plače, a kada ju je dečko pitao šta se dogodilo, rekla mu je da je dobila užasnu poruku i da moraju nasamo da razgovaraju.

Otišli su u hotelsku sobu, gde mu je pokazala navodnu prepisku. Iako ni tada nije znala da li se prevara zaista dogodila, odlučila je da nastupi kao da je u sve sigurna.

- Prevario si me sa njom - rekla mu je.

Njegov odgovor bio je ono što je čekala.

- Šta? Kako te je pronašla?! - upitao ju je, prema njenim rečima.

„Bila sam pomalo neuravnotežena“

Nakon suočavanja, Odri je insistirala da prekinu odmor sa njegovom porodicom i odmah se vrate kući. Tokom povratka, kako je ispričala, glasno je puštala i pevala Drejkovu pesmu „Fake Love“.

Danas priznaje da njen način otkrivanja prevare nije bio naročito zreo, a sebe je iz tog perioda opisala kao „pomalo neuravnoteženu“.

Ipak, mnogi korisnici TikToka bili su oduševljeni njenom domišljatošću.

- Tvoja upornost je za divljenje! - napisao je jedan pratilac.

Posebnu pažnju privukao je komentar korisnika koji se našalio na račun njene samokritike.

- Čekao sam taj neuravnoteženi deo, a zapravo sam samo hvatao beleške sa ovog tvog masterklasa - poručio je.

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