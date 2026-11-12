Slušaj vest

Tiktokerka Odri, poznata pod korisničkim imenom @bigbagaudrey, postala je viralna nakon što je otkrila kako je bivšeg dečka uhvatila u prevari, iako nije imala nijedan konkretan dokaz da joj je neveran. Njena nesvakidašnja priča prikupila je više od 13 miliona pregleda i 6.500 komentara, a sve zahvaljujući zamci koju je mesecima pripremala.

Sumnja se pojavila kada je primetila da je njen tadašnji partner, tokom poslovnog putovanja, na Fejsbuku dodao nepoznatu devojku. Iako nije pronašla nikakve poruke niti dokaze o njihovom odnosu, odlučila je da proveri šta se zaista dogodilo.

Napravila lažni profil, pa sama sebi poslala poruku

Odri je proučila Fejsbuk profil devojke na koju je sumnjala, a zatim napravila lažni nalog koristeći njene fotografije i objave. Mesecima je pripremala plan, a odlučila je da ga sprovede tokom odmora sa dečkom i njegovom porodicom.

Jedne večeri, dok su svi zajedno sedeli za stolom, sa lažnog profila poslala je poruku samoj sebi.

- Hej. Nisam znala da ima devojku - napisala je, predstavljajući se kao žena sa kojom ju je partner navodno prevario.

Zatim je počela da plače, a kada ju je dečko pitao šta se dogodilo, rekla mu je da je dobila užasnu poruku i da moraju nasamo da razgovaraju.

Otišli su u hotelsku sobu, gde mu je pokazala navodnu prepisku. Iako ni tada nije znala da li se prevara zaista dogodila, odlučila je da nastupi kao da je u sve sigurna.

- Prevario si me sa njom - rekla mu je.

Njegov odgovor bio je ono što je čekala.

- Šta? Kako te je pronašla?! - upitao ju je, prema njenim rečima.

„Bila sam pomalo neuravnotežena“

Nakon suočavanja, Odri je insistirala da prekinu odmor sa njegovom porodicom i odmah se vrate kući. Tokom povratka, kako je ispričala, glasno je puštala i pevala Drejkovu pesmu „Fake Love“.

Danas priznaje da njen način otkrivanja prevare nije bio naročito zreo, a sebe je iz tog perioda opisala kao „pomalo neuravnoteženu“.

Ipak, mnogi korisnici TikToka bili su oduševljeni njenom domišljatošću.

- Tvoja upornost je za divljenje! - napisao je jedan pratilac.

Posebnu pažnju privukao je komentar korisnika koji se našalio na račun njene samokritike.

- Čekao sam taj neuravnoteženi deo, a zapravo sam samo hvatao beleške sa ovog tvog masterklasa - poručio je.

Ne propustiteZanimljivostiMilijarder koji je javno priznao da je prevario ženu prevazišao ljubavnike s Coldplay koncerta: Ovo mu sigurno neće biti smešno
Džensen Huang, Alis Huang meme
ZanimljivostiSrbin platio 2.650 evra da ode na Maldive, pa se gorko pokajao: "Došli smo na đubrište", a onda je morao da da još 1.800 evra
Srbin na TikToku pokazao blatnjave ulice i uslove na lokalnom ostrvu Hangnaameedhoo na Maldivima, gde je boravio tokom odmora
Pop kulturaKris Džener doživela nervni slom pred kamerama zbog ćerke Kim: Isplivala afera iz prošlosti koju bi najradije zaboravila
Kris Džener i Kim Kardašijan
ŽivotKad je došla u emisiju "Trenutak istine" niko nije slutio da studentkinja nešto krije: Progovorila bez dlake na jeziku, pa pronađena mrtva
Rut Talija Sajas Sančez
Pop kulturaNaša glumica varala muža, a on joj se izvinjavao: Gorela od ljubavi za ljubavnikom, a zbog ovog ponašanja svi zanemeli
Eva Ras u filmu Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT
Pop kulturaPredsednik poslao ljubavnici 400 dolara uz jasnu poruku: Tek što mu je umrla beba, započeo skandaloznu aferu
Džeki Kenedi, Džon Kenedi
Žena"Otkazala sam venčanje posle 13 godina veze zbog jedne poruke" Kad čujete razlog, dobro ćete se zapitati
Žena otkazala venčanje nakon poruke nepoznate žene na Instagramu.PNG

 Video: Sve više razvoda zbog ćutanja i prevara 

03:15
Brakovi u Srbiji traju najviše 13 godina! Sve više razvoda zbog ćutanja i prevara - advokati za Kurir otkrivaju najčešće razloge ovakvih odluka! Izvor: Kurir televizija