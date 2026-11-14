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Pohovano meso, tikvice, pečurke ili riba mnogima su omiljeni obrok, ali nije uvek jednostavno dobiti savršeno hrskavu koricu koja neće biti natopljena uljem. Ipak, postoji mali kulinarski trik koji može da napravi veliku razliku, a tajni sastojak verovatno već imate u frižideru.

Reč je o pivu, koje se dodaje u smesu za pohovanje kako bi korica bila laganija, vazdušastija i hrskavija. Mehurići ugljen-dioksida iz piva pomažu da smesa tokom prženja dobije prozračniju strukturu, dok alkohol, koji isparava tokom zagrevanja, može doprineti bržem stvaranju korice. Ipak, količina upijenog ulja zavisi i od temperature prženja, gustine smese i vrste namirnice.

Foto: Marco Perger / Alamy / Profimedia

Ovaj trik posebno je koristan za pohovanje ribe, tikvica, pečuraka i pilećeg mesa, jer smesa lepo oblaže namirnice, a nakon prženja dobija privlačnu zlatnu boju.

Recept za hrskavu smesu za pohovanje sa pivom

Sastojci:

3 jaja

5 kašika brašna

1 kašika prezli

150 ml piva

Malo soli

Priprema:

Foto: Petr Štěpánek / Alamy / Profimedia

U dubljoj posudi umutite jaja, pa dodajte brašno, prezle i malo soli. Postepeno sipajte pivo i mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu bez grudvica. Meso, ribu ili povrće prethodno osušite papirnim ubrusom, a zatim svaki komad umočite u pripremljenu smesu. Pržite u dobro zagrejanom ulju, na umerenoj do srednje jakoj temperaturi, dok korica ne postane zlatna i hrskava, a namirnica potpuno termički obrađena. Gotove komade stavite na rešetku ili papirni ubrus kako biste uklonili višak masnoće.

Mali savet: Za još laganiju koricu koristite hladno, gazirano pivo i pripremljenu smesu nemojte predugo mešati. Tako ćete sačuvati više mehurića koji doprinose hrskavosti.

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