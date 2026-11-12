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Kožni nameštaj, torbe, jakne i obuća mogu godinama da izgledaju lepo, ali samo ako se pravilno održavaju. Iako mnogi misle da je dovoljno prebrisati ih vlažnom krpom ili upotrebiti neko univerzalno sredstvo za čišćenje, takav pristup može da napravi više štete nego koristi.

Koža je prirodan materijal koji upija masnoću i prljavštinu, ali je istovremeno osetljiva na agresivne sastojke. Pogrešno sredstvo može da ukloni zaštitni sloj, promeni boju i dovede do isušivanja i pucanja.

Kako pravilno očistiti kožu?

Pre čišćenja proverite o kojoj vrsti kože je reč. Obrađena koža sa zaštitnim premazom lakša je za održavanje, dok je neobrađena mnogo osetljivija na vlagu i zahteva posebnu negu.

Kod obrađene kože postupak je jednostavan:

- Uklonite prašinu mekom, suvom krpom, posebno iz šavova i uglova.

- Prebrišite površinu krpom blago navlaženom mlakom vodom, uz nekoliko kapi blagog deterdženta ako proizvođač to dozvoljava.

- Dobro iscedite krpu i nikada ne natapajte kožu vodom.

- Ostavite da se osuši prirodno, dalje od direktnog sunca i izvora toplote.

- Nanesite preparat za negu kože ako je potrebno, u skladu sa uputstvom proizvođača.

Čišćenje nameštaja od kože Foto: Freer Law / Alamy / Profimedia





Ova sredstva nikako ne koristite

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje proizvoda koji nisu namenjeni koži. Izbegavajte:

- Izbeljivače i sredstva na bazi hlora.

- Amonijak i jaka sredstva za odmašćivanje.

- Alkohol i agresivne rastvarače.

- Grube sunđere i četke.

- Preveliku količinu vode.

Posebno nemojte koristiti sredstva za čišćenje stakla, jer mogu da oštete boju i zaštitni sloj kože.

Kako ukloniti fleke?

Kod masnih mrlja najpre suvom krpom pažljivo uklonite višak masnoće, bez trljanja. Kod određenih vrsta obrađene kože može pomoći kukuruzni skrob, koji se ostavi nekoliko sati da upije masnoću, a zatim ukloni.

Kožna garnitura Foto: Lev Dolgachov / Alamy / Profimedia

Fleke od mastila posebno su nezgodne. Nemojte eksperimentisati alkoholom ili acetonom, već koristite namenski preparat ili se obratite profesionalcu.

Koliko često treba čistiti kožu?

Prašinu je dovoljno uklanjati jednom nedeljno mekom krpom, dok detaljnije čišćenje treba obavljati prema potrebi. Preparati za negu ne koriste se pri svakom brisanju, već povremeno, kada koža pokazuje znake isušivanja.

Uz odgovarajuću negu, kožni nameštaj i predmeti mogu dugo da zadrže mekoću i lep izgled. Najvažnije je izbegavati agresivna sredstva i uvek proveriti preporuke proizvođača.

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