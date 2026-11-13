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Ako mislite da nema boljih od domaćih palačinki, norveške bi mogle da vas iznenade. Izuzetno su tanke, mekane i savitljive, a pripremaju se od svega nekoliko sastojaka koje verovatno već imate u kuhinji. Tradicionalni recept, koji se prenosi s generacije na generaciju, odličan je izbor kada poželite nešto slatko bez dugog stajanja pored šporeta.

Recept za norveške palačinke

Sastojci:

360 ml mleka

3 jaja

125 g glatkog brašna

1 kašičica šećera

¼ kašičice soli

malo ulja za podmazivanje tiganja

Priprema:

U blender sipajte mleko, pa dodajte jaja, brašno, šećer i so. Miksajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Ako nemate blender, sastojke umutite žicom.

Tiganj zagrejte na srednje jakoj temperaturi i premažite ga tankim slojem ulja.

Sipajte oko 60 ml smese, pa kružnim pokretima nagnite tiganj kako bi se smesa ravnomerno razlila u što tanjem sloju.

Pecite približno 30 sekundi, dok se površina ne stegne, a zatim pažljivo okrenite palačinku. Pecite još nekoliko sekundi, dok i druga strana blago ne porumeni.

Ponavljajte postupak dok ne utrošite svu smesu.

Kako Norvežani služe palačinke?

Norveške palačinke tradicionalno se služe urolane, uz džem ili slatki sirup. Za bogatiji nadev možete kombinovati zaslađeni krem-sir i džem od brusnica.

Odlično se slažu i sa svežim voćem, medom ili čokoladnim kremom, dok će malo kardamoma u smesi dati palačinkama posebnu aromu.

Tajna je u retkoj, glatkoj smesi koja se u tankom sloju razliva po dobro zagrejanom tiganju. Rezultat su mekane, savitljive palačinke, spremne za punjenje omiljenim nadevom.

Jednostavne za pripremu i zahvalne za kombinovanje, lako bi mogle da postanu vaš omiljeni doručak ili slatka večera.

(Kurir.rs/Žena)

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