Luk vam zagori pre nego što omekša? Dodajte malo ovoga na početku i olakšajte sebi pripremu ručka
- Na početku dinstanja luka dodajte malo vode i poklopite šerpu, kako bi ravnomernije omekšao i ne bi zagoreo. Ovaj trik je posebno koristan za pasulj, gulaš, paprikaš i sosove.
- Kada tečnost ispari, nastavite prženje dok luk ne dobije zlatastu boju, uz povremeno mešanje i kontrolu temperature. Jabukovo sirće je opcioni dodatak za ukus, ali nije neophodno.
Luk ne mora da završi zalepljen za dno šerpe, sa zagorelim ivicama i gorčinom koja može da pokvari celo jelo. Da bi ravnomernije omekšao, na početku dinstanja dodajte malo vode i poklopite posudu. Kada tečnost ispari, nastavite pripremu dok ne dobije boju koja vam je potrebna za jelo.
Ovaj postupak naročito je praktičan za pasulj, gulaš, paprikaš i sosove, u kojima luk treba da omekša i sjedini se sa ostalim sastojcima. Ipak, voda ne zamenjuje povremeno mešanje i pažnju prema temperaturi.
Najpre omekšavanje, pa prženje
Kada iseckan luk ubacite na prejako zagrejano ulje, može brzo da potamni spolja, a da još nije dovoljno omekšao. Dodatak vode omogućava da početak pripreme bude blaži, uz paru koja se zadržava ispod poklopca.
Sličan savet daje i autor kuvara Džeremi Šek. Za portal „Tasting Table“ objasnio je da na početku pripreme luka dodaje vodu ili vino, a zatim pušta da tečnost ispari pre nego što nastavi sa karamelizacijom.
Za svakodnevno kuvanje voda je najjednostavniji izbor jer ne dodaje poseban ukus.
Šta vam je potrebno
- Četiri veće glavice crnog luka
- Dve kašike ulja
- Oko 50 mililitara vode
- Malo soli
- Po želji, kašičica jabukovog sirćeta
Kako da pripremite luk
- Luk oljuštite i iseckajte na kockice ili tanke polukrugove, u zavisnosti od toga šta kuvate.
- U široj šerpi ili dubljem tiganju zagrejte ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte luk i malo soli, pa promešajte da se ravnomerno obloži masnoćom.
- Odmah potom sipajte oko 50 mililitara vode, poklopite i smanjite temperaturu. Ostavite da se luk lagano dinsta približno deset minuta, uz povremeno mešanje. Vreme prilagodite količini luka i veličini komadića.
- Ako tečnost ispari, a luk je još čvrst, dodajte još malo vode. Nemojte čekati da počne da se lepi i tamni na dnu.
- Kada omekša i postane gotovo providan, sklonite poklopac. Sačekajte da višak tečnosti ispari, pa nastavite pripremu još pet do deset minuta, odnosno dok ne dobije željenu zlatastu boju. Mešajte i pratite kako se menja, umesto da se oslanjate samo na sat.
Sirće je dodatak za ukus
Kašičicu jabukovog sirćeta možete dodati pred kraj ako se njegova blaga kiselost uklapa u jelo koje pripremate. Nije neophodno za ovaj postupak i ne treba ga predstavljati kao pouzdan način da se spreči širenje mirisa luka po kuhinji.
Za omekšavanje su dovoljni voda, poklopac i odgovarajuća temperatura.
Zlatast luk nije isto što i karamelizovan
Ovako pripremljen luk može da bude odlična osnova za ručak, ali desetak minuta pod poklopcem i kratko prženje neće dati duboko karamelizovan luk.
Za tamniju boju, izrazitu slatkoću i mekanu, gotovo džemastu teksturu potrebno je znatno više vremena. Zato ovaj trik koristite kao pomoć pri dinstanju, a ako želite karamelizovan luk za burger, sendvič ili tart, ostavite dovoljno vremena za dalju pripremu.
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