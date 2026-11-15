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Luk ne mora da završi zalepljen za dno šerpe, sa zagorelim ivicama i gorčinom koja može da pokvari celo jelo. Da bi ravnomernije omekšao, na početku dinstanja dodajte malo vode i poklopite posudu. Kada tečnost ispari, nastavite pripremu dok ne dobije boju koja vam je potrebna za jelo.

Ovaj postupak naročito je praktičan za pasulj, gulaš, paprikaš i sosove, u kojima luk treba da omekša i sjedini se sa ostalim sastojcima. Ipak, voda ne zamenjuje povremeno mešanje i pažnju prema temperaturi.

Najpre omekšavanje, pa prženje

Crni luk Foto: Profimedia

Kada iseckan luk ubacite na prejako zagrejano ulje, može brzo da potamni spolja, a da još nije dovoljno omekšao. Dodatak vode omogućava da početak pripreme bude blaži, uz paru koja se zadržava ispod poklopca.

Sličan savet daje i autor kuvara Džeremi Šek. Za portal „Tasting Table“ objasnio je da na početku pripreme luka dodaje vodu ili vino, a zatim pušta da tečnost ispari pre nego što nastavi sa karamelizacijom.

Za svakodnevno kuvanje voda je najjednostavniji izbor jer ne dodaje poseban ukus.

Šta vam je potrebno Četiri veće glavice crnog luka

Dve kašike ulja

Oko 50 mililitara vode

Malo soli

Po želji, kašičica jabukovog sirćeta Kako da pripremite luk

Foto: armando ARREBOLA / Alamy / Profimedia

Luk oljuštite i iseckajte na kockice ili tanke polukrugove, u zavisnosti od toga šta kuvate. U široj šerpi ili dubljem tiganju zagrejte ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte luk i malo soli, pa promešajte da se ravnomerno obloži masnoćom. Odmah potom sipajte oko 50 mililitara vode, poklopite i smanjite temperaturu. Ostavite da se luk lagano dinsta približno deset minuta, uz povremeno mešanje. Vreme prilagodite količini luka i veličini komadića. Ako tečnost ispari, a luk je još čvrst, dodajte još malo vode. Nemojte čekati da počne da se lepi i tamni na dnu. Kada omekša i postane gotovo providan, sklonite poklopac. Sačekajte da višak tečnosti ispari, pa nastavite pripremu još pet do deset minuta, odnosno dok ne dobije željenu zlatastu boju. Mešajte i pratite kako se menja, umesto da se oslanjate samo na sat. Sirće je dodatak za ukus

Foto: Olga Grivcova / Alamy / Profimedia

Kašičicu jabukovog sirćeta možete dodati pred kraj ako se njegova blaga kiselost uklapa u jelo koje pripremate. Nije neophodno za ovaj postupak i ne treba ga predstavljati kao pouzdan način da se spreči širenje mirisa luka po kuhinji.

Za omekšavanje su dovoljni voda, poklopac i odgovarajuća temperatura.

Zlatast luk nije isto što i karamelizovan

Ovako pripremljen luk može da bude odlična osnova za ručak, ali desetak minuta pod poklopcem i kratko prženje neće dati duboko karamelizovan luk.

Za tamniju boju, izrazitu slatkoću i mekanu, gotovo džemastu teksturu potrebno je znatno više vremena. Zato ovaj trik koristite kao pomoć pri dinstanju, a ako želite karamelizovan luk za burger, sendvič ili tart, ostavite dovoljno vremena za dalju pripremu.

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