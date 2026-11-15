Slušaj vest

Luk ne mora da završi zalepljen za dno šerpe, sa zagorelim ivicama i gorčinom koja može da pokvari celo jelo. Da bi ravnomernije omekšao, na početku dinstanja dodajte malo vode i poklopite posudu. Kada tečnost ispari, nastavite pripremu dok ne dobije boju koja vam je potrebna za jelo.

Ovaj postupak naročito je praktičan za pasulj, gulaš, paprikaš i sosove, u kojima luk treba da omekša i sjedini se sa ostalim sastojcima. Ipak, voda ne zamenjuje povremeno mešanje i pažnju prema temperaturi.

Najpre omekšavanje, pa prženje

Osoba nožem seče crni luk na drvenoj dasci
Crni luk Foto: Profimedia

Kada iseckan luk ubacite na prejako zagrejano ulje, može brzo da potamni spolja, a da još nije dovoljno omekšao. Dodatak vode omogućava da početak pripreme bude blaži, uz paru koja se zadržava ispod poklopca.

Sličan savet daje i autor kuvara Džeremi Šek. Za portal „Tasting Table“ objasnio je da na početku pripreme luka dodaje vodu ili vino, a zatim pušta da tečnost ispari pre nego što nastavi sa karamelizacijom. 

Za svakodnevno kuvanje voda je najjednostavniji izbor jer ne dodaje poseban ukus.

Šta vam je potrebno

  • Četiri veće glavice crnog luka
  • Dve kašike ulja
  • Oko 50 mililitara vode
  • Malo soli
  • Po želji, kašičica jabukovog sirćeta

Kako da pripremite luk

crni luk se dinsta u šerpi
Foto: armando ARREBOLA / Alamy / Profimedia

  1. Luk oljuštite i iseckajte na kockice ili tanke polukrugove, u zavisnosti od toga šta kuvate.
  2. U široj šerpi ili dubljem tiganju zagrejte ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte luk i malo soli, pa promešajte da se ravnomerno obloži masnoćom.
  3. Odmah potom sipajte oko 50 mililitara vode, poklopite i smanjite temperaturu. Ostavite da se luk lagano dinsta približno deset minuta, uz povremeno mešanje. Vreme prilagodite količini luka i veličini komadića.
  4. Ako tečnost ispari, a luk je još čvrst, dodajte još malo vode. Nemojte čekati da počne da se lepi i tamni na dnu.
  5. Kada omekša i postane gotovo providan, sklonite poklopac. Sačekajte da višak tečnosti ispari, pa nastavite pripremu još pet do deset minuta, odnosno dok ne dobije željenu zlatastu boju. Mešajte i pratite kako se menja, umesto da se oslanjate samo na sat.

Sirće je dodatak za ukus

crni luk se dinsta u šerpi
Foto: Olga Grivcova / Alamy / Profimedia

Kašičicu jabukovog sirćeta možete dodati pred kraj ako se njegova blaga kiselost uklapa u jelo koje pripremate. Nije neophodno za ovaj postupak i ne treba ga predstavljati kao pouzdan način da se spreči širenje mirisa luka po kuhinji.

Za omekšavanje su dovoljni voda, poklopac i odgovarajuća temperatura.

Zlatast luk nije isto što i karamelizovan

Ovako pripremljen luk može da bude odlična osnova za ručak, ali desetak minuta pod poklopcem i kratko prženje neće dati duboko karamelizovan luk.

Za tamniju boju, izrazitu slatkoću i mekanu, gotovo džemastu teksturu potrebno je znatno više vremena. Zato ovaj trik koristite kao pomoć pri dinstanju, a ako želite karamelizovan luk za burger, sendvič ili tart, ostavite dovoljno vremena za dalju pripremu. 

Ne propustiteŽenaKada se sadi luk za zimu? Pravo vreme je presudno, a jedna greška može da uništi ceo rod
sadnja luka, luk
ŽenaNaše bake imale su jednostavan trik za čuvanje luka: Uz ovu tehniku mesecima će ostati svež i čvrst, neće doći do klijanja
Ruka žene dodiruje činiju punu različih vrsta luka, plava pozadina
ŽenaSvi ih stavljaju u isto vreme, a to nikako nije dobra ideja: Zašto ne valja pržiti luk i šargarepu zajedno?
prženje, luk, šargarepa
ŽenaKako da isečete luk a da vas ne peku oči: Na ovim savetima bićete beskrajno zahvalni profesionalcima
stockphotohandcutredonion309761714.jpg

 Video: Recept za dinstani bob sa paprikom i šargarepom

00:20
Recept za dinstani bob sa paprikom i šargarepom: Izvor: Instagram/sebze.yemekleri