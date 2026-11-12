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Želite da malo osvežite omiljenu košulju koju biste obukli za sutrašnji sastanak ili da ponovo obučene kratko nošene odevne komade? Program za brzo pranje veša zvuči kao idealno rešenje: štedi vreme i namenjen je lagano zaprljanom vešu i njegovom osvežavanju.

Ipak, nameću se pitanja: koliko temeljno se pere garderoba na brzom pranju, kao i u kojim situacijama je bolje odabrati duži program?

Odgovor zavisi od toga šta se nalazi u tome šta se nalazi u bubnju veš-mašine, koliko je veš isprljan i za kakvo je punjenje odabrani program predviđen.

Najkraći ciklus zato nije uvek i najbolji izbor, pogotovo ako se od njega očekuje rezultat za koji nije namenjen.

Razlika između brzog pranja i standardnog programa

Očigledna razlika jeste trajanje pranja. Dok redovan ciklus pranja može da traje i sat vremena, pa i duže, pojedini brzi programi se završavaju za samo 15 do 30 minuta.

Stoga, kratki ciklus pranja veša ostavlja manje vremena za delovanje deterdženta i uklanjanje nečistoća.

pranje veša Foto: Shutterstock

Međutim, efikasnost pranja ne određuje samo vreme. Važna je kombinacija temperature, mehaničkog delovanja, deterdženta i trajanja, dok tvrdoća vode utiče i na potrebno doziranje sredstva za pranje.

Stoga upola kraći program ne znači automatski i upola slabiji rezultat.

Mnogo toga zavisi od konkretne veš-mašine, načinu na koji je program osmišljen i pravilnom odabiru postavki.

Brzi program zaista pere odeću, ali mnogi najkraći ciklusi prvenstveno su namenjeni osvežavanju ili pranju manjih količina blago isprljanog veša. Pri odabiru zato nije dovoljno proceniti da li odeća izgleda ili ne prljavo. Važno je uzeti i koliko je dugo nošena i čemu je bila izložena.

Britanska potrošačka organizacija Which? navodi da je u svojim povremenim dodatnim testiranjima brzih programa utvrdila slabiju efikasnost u odnosu na glavni program pranja.

Kada je prikladno brzo pranje?

Brzi program najbolje odgovara svakodnevnoj odeći koja je kratko nošena i nije jako zaprljana. Majice, bluze, pantalone i slični komadi mogu se oprati i osvežiti u kratkom ciklusu, pod uslovom da njihove oznake za održavanje dopuštaju takav način pranja. To je praktično rešenje i kada treba brzo pripremiti malu količinu odeće, bez čekanja na duži ciklus.

Peškire i posteljine izbegavajte da perete na brzom ciklusu, osim ako nije drugačije naznačeno na njihovim etiketama.

Izbegavajte pranje posteljine na brzom ciklusu Foto: Shutterstock

Za temeljnije pranje peškira i posteljine je najbolje odabrati odgovarajući program i temperaturu prilagoditi oznakama za održavanje. Kada postoje posebni higijenski zahtevi, nije dovoljno osloniti se samo na duže trajanje: važni su i temperatura te vreme tokom kojeg se ona održava.

Kad ne treba prati garderobu brzim ciklusom?

Kod jako zaprljane odjeće i tvrdokornih mrlja brzi program nije najpouzdaniji izbor. Fleke od vina, masnoće, trave ili šminke, pogotovo kada su se već osušile, mogu da iziskuju prethodnu obradu odgovarajućim sredstvom, a zatim program prilagođen vrsti tkanine i stepenu zaprljanosti.

Nije opravdano tvrditi da kratki ciklus nikada ne može da ukloni fleku, ali od njega ne treba očekivati jednaku efikasnost u svim okolnostima.

Treba biti oprezan i za sportskom odećom natopljenom znojem, jer je najverovatnije da brzi program pranja neće biti dovoljan u ovom slučaju.

Istovremeno treba da se poštuju temperature i način pranja naveden na etiketi, jer funkcionalni materijali često zahtevaju nežniji tretman.

Problem sa brzim pranjem može da bude i prevelika količina veša, pa tako mnogi kratki programi predviđeni su za manju količinu veša, a tačnu granicu navodi proizvođač.

Prekoračenje dopuštenog punjenja veš-mašine može da naruši rezultat pranja i ispiranja. Umesto očekivane uštede vremena, može se dogoditi da deo nečistoća ili deterdženta ostane na odeći, pa je potrebno dodatno ispiranje ili ponovno pranje.

Kako najbolje iskoristiti brzo pranje?

Prvo pravilo je jednostavno: veš-mašinu napunite prema preporuci za odabrani program.

Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije Foto: Shutterstock

Od modela i postavki zavisi dopuštena količina veša, pa vredi pročitati uputstva za upotrebu pogotovo pre nego što kratki ciklus postane svakodnevni izbor.

Jednako je važno pravilno dozirati deterdžent. Veća količina ne znači i čišću odeću, a kod kratkih programa višak se može zadržati na tkanini.

Proizvođači napominju da možete da se suočite sa ostatkom deterdženta u pregradi ako ga previše stavite.

Količinu zato treba prilagoditi količini veša, stupnju zaprljanosti i tvrdoći vode, u skladu s uputstvima proizvođača vaš-mašine i sredstva za pranje.

I uvek imajte na umu da ako imate veliku količinu veoma isflekane odeće da je bolje da odaberete kompletan program pranja. Jer ako uključite brz, a veš se ne opere, onda ćete uključiti ponovo veš-mašinu, a samim tim dodatno potrošiti vodu, električnu energiju i deterdžent, pa ćete biti samo na gubitku.

VIDEO: Pranje veša