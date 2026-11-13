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Pečena pita sa spanaćem i sirom od gotovih kora

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Pita sa spanaćem i sirom od gotovih kora jednostavan je predlog za doručak kada želite nešto toplo, zasitno i domaće. Nadev od sira, jaja i pavlake obogaćen je spanaćem, dok kore tokom pečenja dobijaju rumenu boju i hrskavu površinu.

U ovom receptu jedna kora završava u samom filu: isecka se na komadiće, poprska mineralnom vodom i sjedini sa ostalim sastojcima. Preostale kore slažu se po dve, pune nadevom i uvijaju, pa nema mešenja ni razvlačenja testa.

Sastojci za pitu sa spanaćem i sirom

kore za pitu i baklave Foto: Ingrid Balabanova / Panthermedia / Profimedia

500 g gotovih kora za pitu

200 g svežeg spanaća

500 g sira

2 jaja

1 pakovanje kisele pavlake

2 kašike mineralne vode

2 kašike ulja

so i biber po ukusu Prvo pripremite spanać i nadev Spanać očistite i dobro operite, pa ga ubacite u ključalu vodu na dva do tri minuta. Zatim ga ocedite, ostavite da se prohladi i sitno iseckajte. Pre dodavanja u fil blago ga pritisnite kako biste uklonili višak vode. Sir izgnječite viljuškom, dodajte umućena jaja i kiselu pavlaku, pa promešajte. Umešajte pripremljeni spanać i začinite biberom i solju. Količinu soli prilagodite siru, ako je već slan, probajte nadev pre nego što dodate još. Jednu koru umešajte u fil, ostale punite

Pečena pita sa spanaćem i sirom od gotovih kora Foto: ALP AKSOY / Alamy / Profimedia

Odvojite jednu koru, isecite je na manje komade i poprskajte sa dve kašike mineralne vode. Dodajte je u nadev i sve sjedinite.

Raširite jednu od preostalih kora, premažite je sa malo ulja i prekrijte drugom. Rasporedite deo fila, pa pažljivo uvijte u rolat. Na isti način pripremite ostale kore, vodeći računa da nadev ravnomerno rasporedite.

Pecite dok kore ne porumene

Rolate poređajte u blago podmazan pleh i premažite preostalim uljem. Stavite ih u rernu prethodno zagrejanu na 200 stepeni ipecite oko 20 minuta, odnosno dok površina ne dobije zlatnosmeđu boju, a pita bude pečena. Vreme prilagodite svojoj rerni i debljini rolata.

Sačekajte nekoliko minuta pre sečenja, pa poslužite uz čašu jogurta ili kiselo mleko. Ova pita može da bude i jednostavna večera, a praktična je i kada želite da pripremite doručak koji ćete poneti.

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