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Lenja pita sa jabukama i mašću omiljeni je starinski kolač za one koji vole prhko testo i izdašan voćni nadev. Ovaj recept priprema se sa kiselom pavlakom i limunovom koricom u testu, dok se između dve kore raspoređuje fil od čak jabuka, uz cimet i vanilin šećer.

Nekoliko kašika griza pomaže da se poveže sok iz jabuka, a po želji u nadev mogu da se dodaju i orasi. Količinu šećera prilagodite ukusu voća: kiselije jabuke tražiće nešto više slatkoće, dok kod slađih možete smanjiti navedenu meru.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Attic Life

Za ovu količinu sastojaka predviđen je kalup dimenzija 22 × 37 centimetara. Prema napomeni uz recept, kolač u njemu dostiže približno pet centimetara visine.

Sastojci za starinsku lenju pitu sa jabukama

Za prhko testo:

350 g svinjske masti

280 g šećera

3 jajeta

150 g kisele pavlake

2 kesice vanilin šećera

12 g praška za pecivo

1 kg brašna

rendana korica limuna

Za fil od jabuka:

Lenja pita sa jabukama: starinski recept Foto: youtube/ Emily's Kitchen

1,8 kg jabuka

oko 100 g šećera, u zavisnosti od slatkoće jabuka

20 g vanilin šećera

1 kašika cimeta

3-4 kašike pšeničnog griza

orasi po želji

U većoj posudi pomešajte brašno i prašak za pecivo, dodajte svinjsku mast i prstima sjedinite dok ne dobijete mrvičastu smesu. Zatim dodajte šećer, vanilin šećer, jaja, kiselu pavlaku i rendanu limunovu koricu, pa kratko umesite ujednačeno testo.

Podelite testo na dva jednaka dela. Jedan pokrijte i stavite u frižider na oko 20 minuta, a drugi u zamrzivač, da se dovoljno stegne za rendanje.

Jabuke oljuštite, očistite i krupno izrendajte. Stavite ih u šerpu sa šećerom i vanilin šećerom, pa dinstajte desetak minuta, uz povremeno mešanje, dok ne omekšaju i višak tečnosti ne ispari. Dodajte cimet i griz, a po želji i orahe, pa promešajte i ostavite da se nadev prohladi.

Lenja pita sa jabukama: starinski recept Foto: youtube/ Emily's Kitchen

Kalup podmažite ili obložite papirom za pečenje. Testo iz frižidera razvucite prema veličini kalupa i položite na dno. Preko ravnomerno rasporedite fil od jabuka, a zatim narendajte testo iz zamrzivača tako da prekrije nadev.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Prvu proveru napravite posle 35–40 minuta, a po potrebi nastavite pečenje dok testo ne bude pečeno i površina ravnomerno zlatna.Pošto je pita u ovom kalupu visoka, pečenje može potrajati duže.

Video: Lenja pita