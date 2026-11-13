Lenja pita po starinski, bez štednje na jabukama: Dve prhke kore kriju bogat, mirisan nadev
Lenja pita sa jabukama i mašću omiljeni je starinski kolač za one koji vole prhko testo i izdašan voćni nadev. Ovaj recept priprema se sa kiselom pavlakom i limunovom koricom u testu, dok se između dve kore raspoređuje fil od čak jabuka, uz cimet i vanilin šećer.
Nekoliko kašika griza pomaže da se poveže sok iz jabuka, a po želji u nadev mogu da se dodaju i orasi. Količinu šećera prilagodite ukusu voća: kiselije jabuke tražiće nešto više slatkoće, dok kod slađih možete smanjiti navedenu meru.
Za ovu količinu sastojaka predviđen je kalup dimenzija 22 × 37 centimetara. Prema napomeni uz recept, kolač u njemu dostiže približno pet centimetara visine.
Sastojci za starinsku lenju pitu sa jabukama
Za prhko testo:
- 350 g svinjske masti
- 280 g šećera
- 3 jajeta
- 150 g kisele pavlake
- 2 kesice vanilin šećera
- 12 g praška za pecivo
- 1 kg brašna
- rendana korica limuna
Za fil od jabuka:
- 1,8 kg jabuka
- oko 100 g šećera, u zavisnosti od slatkoće jabuka
- 20 g vanilin šećera
- 1 kašika cimeta
- 3-4 kašike pšeničnog griza
- orasi po želji
U većoj posudi pomešajte brašno i prašak za pecivo, dodajte svinjsku mast i prstima sjedinite dok ne dobijete mrvičastu smesu. Zatim dodajte šećer, vanilin šećer, jaja, kiselu pavlaku i rendanu limunovu koricu, pa kratko umesite ujednačeno testo.
Podelite testo na dva jednaka dela. Jedan pokrijte i stavite u frižider na oko 20 minuta, a drugi u zamrzivač, da se dovoljno stegne za rendanje.
Jabuke oljuštite, očistite i krupno izrendajte. Stavite ih u šerpu sa šećerom i vanilin šećerom, pa dinstajte desetak minuta, uz povremeno mešanje, dok ne omekšaju i višak tečnosti ne ispari. Dodajte cimet i griz, a po želji i orahe, pa promešajte i ostavite da se nadev prohladi.
Kalup podmažite ili obložite papirom za pečenje. Testo iz frižidera razvucite prema veličini kalupa i položite na dno. Preko ravnomerno rasporedite fil od jabuka, a zatim narendajte testo iz zamrzivača tako da prekrije nadev.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Prvu proveru napravite posle 35–40 minuta, a po potrebi nastavite pečenje dok testo ne bude pečeno i površina ravnomerno zlatna.Pošto je pita u ovom kalupu visoka, pečenje može potrajati duže.
Video: Lenja pita