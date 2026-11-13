Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Da li znate?

Da li znate?

Termini variraju u zavisnosti od oblasti

Slušaj vest

Kada razmišljamo o potrošnji električne energije u domaćinstvu, obično prvo pomislimo na frižider i zamrzivač, koji su stalno uključeni, ili na televizor, Wi-Fi ruter i druge uređaje koji ostaju u stanju pripravnosti.

Međutim, na konačan iznos računa za struju utiču i svakodnevne navike na koje često ne obraćamo dovoljno pažnje, poput pripreme obroka.

Upravo se u kuhinji, pokazuje jedna poljska analiza, nalazi uređaj čija je godišnja potrošnja električne energije znatno veća nego što mnogi pretpostavljaju.

Reč je o električnom šporetu, čija se godišnja potrošnja procenjuje na gotovo 1.500 kilovat-sati (kWh). Poređenja radi, frižider u istom modelu domaćinstva troši višestruko manje električne energije.

Šporet najviše troši struju Foto: Shutterstock

Električni šporet troši gotovo šest puta više struje od frižidera

Prema rang-listi poljskog portala Enerad.pl, koju je objavila i energetska kompanija Energa, klasični električni šporet nalazi se na prvom mestu među deset kućnih uređaja s najvećom procenjenom godišnjom potrošnjom električne energije.

Istraživanje iz 2021. godine zasnovano je na modelu četvoročlanog domaćinstva, uz pretpostavku jedinstvene cene električne energije tokom celog dana, bez razlike između dnevne i noćne tarife.

Prema toj proceni, električni šporet godišnje potroši čak 1.480 kWh, dok indukciona ploča troši oko 1.168 kWh.

Na trećem mestu nalazi se električni bojler zapremine 120 litara, s procenjenom godišnjom potrošnjom od 1.080 kWh.

Zanimljivo je da se električno kuvalo za vodu, uprkos tome što radi relativno kratko, našlo na četvrtom mestu sa 292 kWh godišnje.

Slede mašina za pranje posuđa sa 262 kWh i frižider sa 252 kWh godišnje.

Mašina za pranje sudova Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Ovi podaci pokazuju da uređaji koje uključujemo povremeno, ali redovno, mogu tokom godine potrošiti znatno više električne energije nego što očekujemo.

Koliko električne energije godišnje potroši četvoročlana porodica?

Za širu sliku korisno je pogledati i podatke iz Danske. Prema podacima danske Agencije za energetiku (Energistyrelsen), koje je objavio portal Bolius, prosečna danska porodica godišnje potroši oko 4.500 kWh električne energije.

Reč je o domaćinstvu s dve odrasle osobe i dvoje dece, pri čemu u obračun nisu uključeni električno grejanje prostorija i zagrevanje vode. Danski podaci pokazuju da se najveći deo električne energije u domaćinstvima troši na pranje veša, elektronske uređaje i zabavu, kao i na uređaje za hlađenje i zamrzavanje hrane. Na ukupnu potrošnju, naravno, utiču broj članova domaćinstva, veličina stambenog prostora, broj električnih uređaja i svakodnevne navike ukućana.

Foto: Oleksandr Lypa / Alamy / Profimedia

Jednostavni trikovi koji mogu smanjiti račune za struju

Iako se navedene brojke odnose na konkretne modele domaćinstava i ne mogu se direktno primeniti na svaku porodicu u Srbiji, one pokazuju koliko svakodnevne navike mogu uticati na potrošnju električne energije.

Prilikom kuvanja moguće je ostvariti određene uštede jednostavnim promenama. Korišćenje poklopaca na šerpama smanjuje gubitak toplote i ubrzava pripremu hrane, dok izbor posuđa odgovarajuće veličine omogućava efikasnije korištenje grejne površine. Kod klasičnih električnih ploča moguće je isključiti grejanje nekoliko minuta pre završetka kuvanja i iskoristiti preostalu toplotu. Takođe, priprema više obroka odjednom i izbegavanje nepotrebnog zagrevanja velikih količina vode mogu doprineti smanjenju potrošnje.

Važno je imati na umu da stvarna potrošnja zavisi od vrste i starosti uređaja, njegove energetske efikasnosti, kao i učestalosti i načina korištenja. Zbog toga navedene vrednosti treba posmatrati kao okvirne procene, a ne kao pravilo koje važi za svako domaćinstvo.

VIDEO: Da li pomoću pametnih brojila može da se uštedi struja