Nije za sve

Nije za sve

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Alkoholno sirće se često koristi u domaćinstvu za uklanjanje kamenca, neprijatnih mirisa i različitih nečistoća. Ipak, iako je reč o pristupačnom sredstvu koje može da bude korisno za čišćenje, nije prijatno za sve površine.

Zbog svoje kiselosti može da ošteti pojedine materijale, da ostavi tragove i da naruši njihov izgled.

Zato je važno da znate gde ne bi trebalo da ga koristite, čak i kada vam se čini da bi moglo da vam pomogne u uklanjanju tvrdokorne prljavštine.

1. Mermer i granit

Jedna od najvećih grešaka jeste korišćenje sirćeta za čišćenje kuhinjskih radnih ploča i drugih površina od prirodnog kamena. Kiselina može da nagrize površinski sloj mermera, krečnjaka i travertina zbog čega kamen može da izgubi sjaj i da dobije matirane tragove.

Kod granita takođe treba da budete oprezni, jer sirće može da ošteti zaštitni premaz kojim je površina tretirana.

Za svakodnevno čišćenje ovih materijala najbolje je koristiti toplu vodu, blagi deterdžent i mekanu krpu ili sredstvo namenjeno prirodnom kamenu.

Foto: GARO/PHANIE / Shutterstock Editorial / Profimedia

2. Drveni podovi i nameštaj

Sirće nije najbolji izbor za čišćenje parketa, drvenih podova i nameštaja. Njegova kiselost može postepeno da ošteti zaštitni sloj, posebno ako se koristi često ili u većim količinama.

Posledica mogu da budu površine koje gube sjaj, izgledaju istrošeno ili imaju neujednačene tragove. Umesto sirćeta, koristite blago sredstvo namenjeno drvetu i dobro oceđenu krpu, uz obavezno praćenje uputstva proizvođača.

3. Elektronski ekrani

Televizori, laptopi, tableti i mobilni telefoni imaju osetljive površinske premaze koji mogu da budu oštećeni neprikladnim sredstvima za čišćenje. Sirće, posebno nerazređeno, može da naruši zaštitni sloj ekrana i da utiče na njegov izgled.

Za uklanjanje prašine i otisaka prstiju koristite čistu krpu od mikrofibera. Ako proizvođač dozvoljava upotrebu tečnosti, pratite njegove preporuke i nikada nemojte direktno da prskate po ekranu.

Nikada nemojte direktno da prskate sirće na ekran Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

4. Površine od livenog gvožđa

Posuđe od livenog gvožđa zahteva posebnu negu, jer se na njemu formira zaštitni sloj od ulja koji doprinosi njegovim neprijanjajućim svojstvima. Sirće može da naruši taj sloj, a duže izlaganje može da poveća rizik od korozije.

Za redovno pranje koristite toplu vodu, četku ili mekani sunđer, a posudu nakon pranja temeljno osušite. Ako proizvođač preporučuje dodatnu negu, pridržavajte se tih uputstava.

5. Aluminijsko i posuđe od bakra

Sirće može da reaguje s određenim metalima, uključujući aluminijum i bakar. Zbog toga na posuđu mogu da se pojave promene boje i tragovi na površini.

Umesto sirćeta, koristite toplu vodu i deterdžent za sudove, a za tvrdokorne naslage odaberite sredstvo koje je namenjeno konkretnom materijalu.

6. Gumene zaptivke na kućnim aparatima

Gumene zaptivke na vratima mašine za veš i mašine za pranje sudova važne su za pravilno zatvaranje uređaja. Njihovo održavanje zahteva pažnju, pa sirće ne bi trebalo redovno da nanosi direktno na ove delove bez preporuke proizvođača.

Za uklanjanje nečistoća koristite mekanu krpu i blago sredstvo koje je sigurno za gumene delove.

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